Quebonafide miał nagrać utwór do "Bożego Ciała". Jan Komasa skomentował sprawę

"Boże Ciało" Jana Komasy to jeden z najgłośniejszych polskich filmów ostatnich lat. Powszechnie chwalona produkcja reprezentowała nasz kraj w tegorocznej walce o Oscary, zgarniając wyśmienite recenzje zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Jak się okazuje, utwór do filmu nagrać miał popularny polski raper - Quebonafide.

1 kwietnia 2020 roku ukazała się najnowsza płyta Quebo, zatytułowana "Romantic Psycho". W jednym z utworów ("AJETLAGTOMÓJNOWYDRAG") padają słowa:

Kwestię tę wyjaśnił reżyser "Bożego Ciała", Jan Komasa. W rozmowie z portalem Filmweb wyznał, że owszem - padła propozycja, by Quebonafide stworzył utwór na potrzeby filmu. Zgodnie z jego słowami, uznano, że do osobowości głównego bohatera najlepiej pasować będzie muzyka techno lub rap. I właśnie takich artystów poszukiwano.

"

Rzeczywiście szukaliśmy interesujących twórców, by stworzyć kawałek, który mógłby promować film. [...] Rap wydawał się bardziej komunikatywny, stąd zaczęliśmy się zastanawiać, którzy twórcy [...] byliby na tyle rozpoznawalni, ale też jednocześnie prawdziwi w przekazie, by mogli skomunikować nasz mały, kameralny film z szeroką publicznością. Quebonafide wydał nam się idealnym wyborem, który potrafi połączyć za pomocą hip-hopu ludzi z bardzo wielu środowisk, nie zamykając się do ulicy czy hipsteriady, a jednocześnie ma wyrazistą osobowość i walczy o niezależność swojej ekspresji, o coś mu chodzi. "