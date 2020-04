Quentin Tarantino chciał zrobić film o Jamesie Bondzie z Pierce'em Brosnanem

Były Agent 007 Pierce Brosnan niedawno pojawił się na portalu Esquire, gdzie wraz z reporterami oglądał "GoldenEye". Wyjawił sporo ciekawych informacji na temat nie tylko tej produkcji, ale jego całej przygody z Jamesem Bondem. Zdradził również, że Quentin Tarantino chciał zrobić z nim film o Jamesie Bondzie, ale niestety nie udało im się tego osiągnąć.

Brosnan wyjawił podczas spotkania z dziennikarzami, że kiedyś spotkał się z Tarantino w Los Angeles. Po kilku głębszych, reżyser powiedział Brosnanowi, że chciałby zrobić film o Jamesie Bondzie z nim w roli głównej:

Potem jednak przyszedł, zamówiliśmy kolejne drinki. Po kilku godzinach zaczął uderzać w stół i powiedział: "Jesteś najlepszym Jamesem Bondem, chcę zrobić z tobą film". To niezbyt duża restauracja, więc poprosiłem go, żeby się uspokoił. Ale to Quentin Tarantino - nie możesz mu powiedzieć, żeby się uspokoił.

To było po "Kill Billu 2". Chciał się ze mną spotkać, więc udałem się do Hollywood i spotkałem się z nim w Four Seasons. Byłem o 19, bo nie lubię się spóźniać. Była już 19:15, Quentina nadal nie było, bo siedział piętro niżej i udzielał wywiadów. Zamówiłem więc martini, czekałem jeszcze dłużej. Zamówiłem kolejne Martini.

James Bond nie jest jedyną marką, którą Tarantino chciał wziąć w swoje ręce. W marcu, reżyser wyjawił w rozmowie z Amy Schumer podczas jej podcastu, że chciał zrobić film o "Luke'u Cage'u", ponieważ był to jego ulubiony bohater Marvela:

Był taki czas przed tym całym syfem Marvela. Skończyłem "Wściekłe psy" i jeszcze nie zacząłem "Pulp Fiction", bo myślałem o Luke'u Cage'u. Jako dzieciak byłem wielkim fanem komiksów, a moimi ulubieńcami zawsze byli Luke Cage i Shang-Chi, mistrz kung-fu.

Jednak od pomysłu odwiedli mnie moi przyjaciele, fani komiksów. Larry Fishburne byłby idealny do zagrania Luke'a Cage'a. Wszyscy kuple mówili mi, że to powinien być Wesley Snipes. Lubię Snipesa, ale Larry Fishbourne jest właściwie Marlonem Brando. Fish to jest gość do tej roboty. To ci mi powiedzieli, że Fishbourne musiałby poćwiczyć do rej roli, a Snipes jest już gotowy. To odpowiedziałem im: "Je*ać to! To nie jest ważne. K*rwa, zje*aliście mi teraz wszystko!". "