Quentin Tarantino marzy o zrealizowaniu filmu w Rzymie. O czym mógłby powiedzieć?

Podczas długiej rozmowy na scenie prowadzonej przez szefa festiwalu, Antonio Mondę, Tarantino poopowiadał zebranym anegdotki na temat swoich filmów, mówił o inspiracjach, a także miłości do włoskich filmów.

W pewnym momencie reżysera zapytano, czy chciałby zrealizować film we Włoszech, a konkretnie w rzymskim Cinecitta Studios. To właśnie tam nakręcono klasyczne filmy pokroju "Ben-Hur", "Cleopatra", czy "La Dolce Vita". Tarantino pełen entuzjazmu odpowiedział:

Bardzo, ale to bardzo bym chciał. Wiem, że moja żona na pewno by tego chciała. To byłoby wyjątkowe i absolutnie cudowne - zwłaszcza, jeśli miałbym kręcić w Cinecitta. Muszę jednak wymyślić odpowiedną historię, która będzie pasowała do tego miejsca.