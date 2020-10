Quentin Tarantino poleca idealny horror na Halloween. O który tytuł chodzi?

Straszne horrory na Halloween - łatwiej powiedzieć, niż znaleźć. Na szczęście jest jeden kinowy autorytet, który nie zawodzi w tej kwestii. Jeśli nie wiecie, co oglądać podczas zbliżającego się święta duchów, Quentin Tarantino postanowił zarekomendować pewien tytuł kina grozy.

Co roku to samo. W wyobraźni udany seans z przerażającym horrorem, a w rzeczywistości kilkanaście minut zmarnowanych na znalezienie odpowiedniego filmu na Halloween.

Ale nie tym razem! Tym razem z pomocą przyszedł sam Quentin Tarantino - filmowiec, który łączy najlepsze cechy kina autorskiego z najlepszymi elementami typowego gatunkowego odmóżdżacza. Twórca zna się więc na filmach jak nikt inny i jego rekomendację powinno się brać w ciemno.

Z okazji zbliżającego się Halloween Tarantino został poproszony przez Entertainment Weekly o polecenie oryginalnej produkcji kina grozy na tegoroczne święto duchów. Filmowiec zrobił to z przyjemnością. Polecił protoslasher pod tytułem "Devil Times Five" znany również jako "People Toys".

"

Leif Garrett gra lidera grupy zabójczych dzieciaków. I gra go niesamowicie. To jest niesamowity i naprawdę mocno poj*bany film, ale to właśnie czyni go wspaniałym. Powalił mnie. Pomyślałem: "Wow, to jest niesamowite!". Słyszałem o nim od zawsze (...) i w końcu go obejrzałem. Po seansie pomyślałem: "Wow, to jest wspaniałe!". "