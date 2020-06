Nominowana do Oscara aktorka Rachel McAdams jest fanką polskiej grupy Tulia

„Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga” to najnowsza produkcja Netfliksa, która zadebiutowała na platformie w ostatni piątek, 26 maja. Opowiada historię fickyjnej islandzkiej grupy Fire Saga, która próbuje swoich sił na Międzynarodowym Konkursie Piosenki Eurowizji.

W jednej z głównych ról zagrała Rachel McAdams, aktorka znana m.in z filmów „Pamiętnik”, „Sherlock Holmes”, czy nominowanej do Oscara roli w głośnym filmie „Spotlight” Toma McCarthy’ego, który otrzymał zresztą statuetkę dla Najlepszego Filmu w 2016 roku.

McAdams wystąpiła w filmie u boku Willa Ferrella oraz Pierce’a Brosnan i Dana Stevensa. Co ciekawe - Brosnan wciela się nawet w postać ojca Ferrella, mimo niewielkiej różnicy wieku między obydwoma panami.

McAdams fanką grupy Tulia

Teraz, podczas jednego z wywiadów w ramach promocji filmu, McAdams zdradziła, że stała się fanką grupy Tulia, po tym jak usłyszała zespół na żywo podczas zeszłorocznych półfinałów Eurowizji w Tel-Avivie, dokąd aktorzy pojechali w ramach przygotowań do filmu. Ta wizyta bardzo otworzyła oczy i uszy aktorce na nowe, intrygujące brzmienia.

„Mogłam usłyszeć balladę z Węgier. Zakochałam się też w piosence „Fire of Love” polskiego zespołu Tulia. Dosłownie rzuciły mnie na kolana, nie mogłam przestać ich słuchać”.

Informacją na temat pochwały, podzieliły się same artystki z grupy Tulia za pomocą swoich mediów społecznościowych.

Zespół Tulia – krótka historia

Zespół Tulia działa od 2017 roku. Jest to polska grupa folkowa, która zasłynęła folkowymi coverami znanych zagranicznych hitów, z „Enjoy The Silence” grupy Depeche Mode, czy „Nothing Else Matters” Metallici.

W 2018 roku wygrały 55. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu z utworem „Jeszcze cię nie ma”. Rok później otrzymały Fryderyka za fonograficzny debiut roku za album „Tulia” i reprezentowały Polskę na Międzynarodowym Konkursie Piosenki Eurowizji. Choć nie dostały się do finału, zaskarbiły sobie grono wiernych fanów, a dziennikarze muzyczni chwalili dojrzałość muzyczną członkiń zespołu.

„Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga” – prawdziwe gwiazdy Eurowizji

Warto wspomnieć także, że w nowym filmie Netfliksa w jednej ze scen pojawiają się prawdziwe gwiazdy Eurowizji, które wspólnie wykonują cover słynnego utworu Cher „Believe” oraz kilku innych popularnych utworów. Jest to chyba najjaśniejszy punkt nowej produkcji Netfliksa, pokazujący nie tylko siłę muzyki, ale i potrafiący włożyć uśmiech na twarz widza.

Nic dziwnego, że brytyjski oddział Netflixa właśnie tym fragmentem zachęca widzów do włączenia swojego nowego filmu.

W scenie tej możemy bowiem zobaczyć i usłyszeć kilkoro ze znanych uczestników konkursu Eurowizji:

Alexander Rybak – reprezentant Norwegii, zwycięsca edycji konkursu z 2009 roku

Loreen – reprezentantka Szwecji zwyciężcyni edycji konkursu z 2012 roku

Conchita Wurst – reprezentan Austrii, zwycięzca edycji konkursu z 2014 roku

Jamala – reprezentantka Ukrainy, zwyciężcyni edycji konkursu z 2016 roku

Netta – reprezentantka Izraela, zwyciężczyni edycji konkursu z 2018 roku

John Lundvik - reprezentant Szwecji

Anna Odobescu - reprezentantka Mołdawii

Bial Hassani – reprezentant Francji

Jessy Matador – reprezentant Francji

(+ w innej scenie: Salvador Sobral – reprezentant , zwycięzca edycji konkursu z 2017 roku)

