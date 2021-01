Rami Malek dołączył do Margot Robbie i Christiana Bale'a w tajemniczym projekcie

Wielokrotnie nagradzany reżyser filmów "Poradnik pozytywnego myślenia", "Joy" i "American Hustle" gromadzi gwiazdorską obsadę do swojego nowego filmu. Do Margot Robbie, Christiana Bale'a i Johna Davida Washingtona - aktorów już wcześniej zaangażowanych w tajemniczy projekt Davida O. Russella, dołączył właśnie Rami Malek, a także gwiazda MCU, Zoe Saldana.

Tajemniczy projekt Davida O. Russela. Co o nim wiemy?

Poza nazwiskami gwiazd zaangażowanych do nowej produkcji Davida O. Russella, trudno zdobyć jakiekolwiek informacje o projekcie. Szczegóły dotyczące fabuły filmu objęte są ścisłą tajemnicą i choć niebawem mają rozpocząć się zdjęcia - wciąż nie został ujawniony nawet tytuł. Wiadomo jedynie, że film będzie efektem oryginalnego pomysłu Russella, a wśród producentów znajdą się Arnon Michan, Matthew Budman i Anthony Katagas.

Gwiazdorska obsada nowego filmu Davida O. Russela

Choć wciąż nie wiadomo, o czym będzie nowy film Davida O. Russella, jego obsada wskazuje na to, że filmowiec pięciokrotnie nominowany do Oscara za filmy "Fighter", "Poradnik pozytywnego myślenia" i "American Hustle", postanowił po raz kolejny zawalczyć o tę prestiżową nagrodę. Do swojego tajemniczego projektu zaangażował bowiem wielokrotnego współpracownika - Christiana Bale'a nagrodzonego Oscarem za drugoplanową rolę w filmie "Fighter" (oraz nominowanego za role w "American Hustle", "Vice" i "Big Short"), nominowaną do Oscara za "I, Tonya" Margot Robbie, zdobywcę Oscara za "Bohemian Rhapsody" Rami'ego Maleka, a także wschodzącą gwiazdę - Johna Davida Washingtona (który nominację otrzyma prawdopodobnie w tym roku) oraz Zoe Saldanę, znaną powszechnie jako Gamora z filmów Marvela. Czy zestaw takich talentów zapewni mu upragnioną statuetkę? Przekonamy się za jakiś czas...