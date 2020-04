Ramówka stacji HBO na maj 2020. Jakie nowości zobaczymy?

Doskwiera wam kwarantanna i nie wiecie co zrobić z nadmiarem wolnego czasu? HBO przychodzi z pomocą. W maju na kanale ukaże się wiele ciekawych produkcji, w tym debiuty seriali, które po prostu trzeba obejrzeć.

HBO - ramówka na maj 2020

Wśród produkcji, które wyemitowane zostaną na kanale HBO w maju 2020 roku znalazły się między innymi seriale "Utracone dzieci Atlanty", "Betty" oraz "To wiem na pewno". Pierwszy tytuł jest serialem dokumentalnym opowiadającym o zabójstwach młodych chłopców w latach 70. XX. Jest gratka dla fanów "Mindhuntera", przedstawia bowiem dokładnie tę samą historię, którą Bill i Holden usiłowali rozwikłać w 2. sezonie. Drugi z seriali to propozycja komediowa, będąca kontynuacją filmu "Skejterka" z 2018 roku. Trzecia pozycja to z kolei psychologiczna opowieść o rodzinnej traumie z Markiem Ruffalo w podwójnej roli.

Nowości w ramówce HBO na maj 2020:

1 maja 2020 roku

"Mrs. America", odc. 1 (kolejne odcinki w każdy piątek)

3 maja 2020 roku

"Tajemnica anioła"

7 maja 2020 roku

"Utracone dzieci Atlanty", odc. 1 (kolejne odcinki w każdy czwartek)

"Złota dziewczyna"

10 maja 2020 roku

"Zła edukacja"

11 maja 2020 roku

" To wiem na pewno" odc. 1 - premiera o 3:00 w nocy, powtórka o 20:10 (kolejne odcinki w każdy poniedziałek)

12 maja 2020 roku

"Noughts + Crosses" odc. 1 (kolejne odcinki w każdy wtorek)

14 maja 2020 roku

"Krzyżówkowe zagadki: Abrakadawer"

"Plan gry"

15 maja 2020 roku

"Dave" odc. 1 (kolejne odcinki w każdy piątek w HBO3)

17 maja 2020 roku

"Na ringu z rodziną"

22 maja 2020 roku

"Betty" odc. 1 (kolejne odcinki w każdy piątek w HBO3)

"Prodigy. Opętany"

"Jett" odc. 1 (kolejne odcinki w każdy piątek w HBO)

24 maja 2020 roku

"Angry Birds 2: Film"

31 maja 2020 roku