"Raya i ostatni smok": czy tytułowa bohaterka to pierwsza w historii postać LGBT wśród Księżniczek Disneya?

Po internetowej premierze animacji Disneya "Raya i ostatni smok" widzowie zaczęli zadawać pytania o orientację seksualną tytułowej bohaterki. Zdaniem wielu fanów filmu, Raya jest pierwszą w historii przedstawicielką osób LGBT wśród Księżniczek Disneya. Domysły skomentowała odtwórczyni protagonistki - Kelly Marie Tran.

Chociaż firma The Walt Disney Company stara się podążać za zmianami społecznymi i uwzględniać w swoich produkcjach różnego rodzaju mniejszości, wielokrotnie była krytykowana za niedostatek reprezentantów zdywersyfikowanego etnicznie, kulturowo, seksualnie czy sprawnościowo społeczeństwa.

W swoim najnowszym filmie "Raya i ostatni smok" przedsiębiorstwo skupiło się na kulturze Azji. Czy to możliwe, że ukazano w nim również pierwszą w historii Księżniczkę Disneya, która jest osobą LGBT? Zdaniem wielu widzów, relacja Rai i Namaari (Gemma Chan) ma charakter romantyczny. O ten wątek w wywiadzie z Vanity Fair została zapytana Kelly Marie Tran, która w oryginalne użyczyła głosu głównej bohaterce.

Mam obsesję na punkcie Namaari i Gemmy Chan. Jestem więc naprawdę podekscytowana, że o tym wspominamy. Myślę, że jeśli oglądasz ten film i widzisz reprezentację w sposób, który wydaje ci się rzeczywiście prawdziwy i autentyczny, to jest on prawdziwy i autentyczny. Sądzę, że to może przysporzyć mi kłopotów, ale nieważne.