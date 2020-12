Scott Stapp z grupy Creed zagra Franka Sinatrę. Co wiemy o filmie "Reagan"?

Scott Stapp znany przede wszystkim jako frontman kapeli o nazwie Creed, który w połowie ubiegłej dekady zmagał się z poważnymi problemami osobistymi, już niebawem da się poznać światu jako aktor. I to w nie byle jakiej roli. Piosenkarz zagra prawdziwą ikonę muzyki, czyli wielkiego Franka Sinatrę. O jego udziale w filmie "Reagan" poinformował portal Billboard.

"Reagan" to zapowiadany od 2018 roku film biograficzny opowiadający o życiu i karierze politycznej 40. prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana. W tytułową rolę wcieli się Dennis Quaid, jego żonę, Nancy Reagan, zagra Penelope Ann Miller. W filmie wystąpią także Kevin Dillon jako Jack L. Warner oraz Jon Voight jako Viktor Novikov. I, jak się właśnie okazało, również Scott Stapp.

Stapp ma zagrać Franka Sinatrę, który w 1980 roku przeznaczył 4 miliony dolarów na kampanię Ronalda Reagana, za co ten, już jako prezydent, przyznał Sinatrze Prezydencki Medal Wolności. Zakładamy, że rola Stappa będzie raczej epizodyczna i prawdopodobnie będzie związana ze wspomnianym wątkiem z życiorysu Reagana. W rozmowie z portalem Billboard, Stapp skomentował swój udział w projekcie:

Sinatra w trybie scenicznym był mistrzem powściągliwości. Miał w sobie tę stalową, stylową zuchwałość, a swoją zwykłą obecnością podporządkowywał sobie całe otoczenie. Byłem bardzo podekscytowany dołączając do obsady i zadziwiony tym, jak na planie zadbano o szczegóły, styl i generalnie o produkcję.

Reżyserem filmu o Reaganie jest Sean McNamara. Obecnie trwają zdjęcia, które w październiku zostały przerwane w związku z pandemią koronawirusa. Premiera "Reagana" została zapowiedziana na 2021 rok.

Scott Stapp - wzloty i upadki lidera Creed

Scott Stapp dał się poznać światu w połowie lat 90. jako frontman i wokalista zespołu Creed. Grupa z Florydy w składzie Stapp (wokal i teksty), Mark Tremonti (gitara), Brian Marshall (bas) i Scott Phillips (perkusja) odniosła ogromny sukces w Stanach Zjednoczonych, wydając w latach 1995-2004 trzy albumy studyjne - "My Own Prison", "Human Clay" i "Weathered". Zespół, który wylansował takie przeboje jak "With Arms Wide Open", "One Last Breath" czy "My Sacrifice" sprzedał ponad 50 mln płyt, zdobył Grammy i osiągał szczyty list przebojów. W 2003 roku na skutek wewnętrznych nieporozumień zawieszono jednak działalność kapeli, by po kilku próbach reaktywacji, ostatecznie zakończyć jej działalność.

W połowie ubiegłej dekady Scott Stapp, próbujący swoich sił jako solowy wokalista, zmagał się z ogromnymi problemami osobistymi związanymi z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Na szczęście udało mu się wyjść z nałogów i w 2019 roku powrócił z albumem "The Space Between The Shadows". W listopadzie 2020 miał wystąpić z materiałem z tej płyty w warszawskiej Proximie, jednak pandemia koronawirusa pokrzyżowała jego plany. Koncert Scotta Stappa w Polsce został przesunięty na 22 lutego 2022 roku.