Reboot słynnego filmu katastroficznego „Twister” w planach. Co wiemy o nowej wersji hitu z lat 90?

„Twister” to film w reżyserii Jana De Bonta z 1996 roku. Opowiada historię małżeństwa na skraju rozwodu, którzy pracują razem, goniąc za groźnymi zjawiskami pogodowymi i trąbami powietrznymi, w celu lepszego zbadania przyczyn ich występowania.

Sukces filmu „Twister”

Produkcja, do której scenariusz napisał Michael Crichton, autor „Parku Jurajskiego” i Anne-Marie Martin, zaskarbił sobie ogromną przychylność widowni, zarabiając na świecie ponad 494 mln dolarów.

Przy budżecie rzędu 92 mln, było to nie lada osiągnięcie. Produkcja, wyprodukowana przez Stevena Spielberga cieszyła się też uznaniem krytyków, którzy chwalili przede wszystkim efekty specjalne dzieła. Co ciekawe – film dostał dwie nominacje do Oscarów, właśnie za efekty specjalne, a równolegle nominację do Złotej Maliny, za „najgorszy film, który zarobił ponad 100 mln”.

Nowa wersja filmu

Jak podaje amerykański portal Variety, wytwórnia Universal przymierza się do remake’u, bądź rebootu filmu „Twister”. Różnica między tymi sformułowaniami oznaczałaby: w przypadku remake’u zupełnie nową wersję filmu, będącą de facto przeróbką oryginalnej historii i umieszczającą ją w nowych czasach, bądź, w przypadku rebootu dziełem nie negującym pierwotnego filmu, tylko stanowiącym nowe otwarcie dla tej historii i możliwe jej dalsze kontynuacje. Druga opcja szerzej otwierałaby tez możliwość na pojawienie się postaci z oryginalnej historii na ekranie.

Projekt jest na bardzo wczesnym etapie prac. Obecnie wytwórnia poszukuje odpowiednich scenarzystów. Wiadomo jednak, że już zwróciła się do reżysera nowej wersji „Top Gun” o chęć objęcia stanowiska reżysera. Joseph Kosinski znany jest przede wszystkim z filmów „Tron: Ewolucja”, nawiązujący do filmu science-fiction „Tron” z lat 80., thrillera science-fiction „Niepamięć” z Tomem Cruisem i wreszcie z nadchodzącego „Top Gun: Maverick”, będącego kontynuacją słynnego filmu akcji „Top Gun” z 1986 roku.

W tym momencie wiadomo też, że producentem filmu zostanie Frank Marshall. Jak potoczą się dalsze losy nowej wersji słynnej produkcji, dowiemy się pewnie dopiero w najbliższych tygodniach, gdy wytwórnia oficjalnie zdradzi, kto odpowiedzialny będzie za scenariusz i reżyserię obrazu.

