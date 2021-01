"Red Notice" to nadchodzący film Netfliksa, w którym główne role grają Dwayne Johnson, Ryan Reynolds i Gal Gadot. Produkcja opisywana jest jako najdroższy film oryginalny serwisu, a pierwsze migawki udostępnione przez Netflix sugerują, że fani "Deadpoola" będą nim zachwyceni.

"Red Notice" to wysokobudżetowa produkcja Netfliksa, która już niebawem trafi na platformę streamingową. W filmie występują Dwayne Johnson, Gal Gadot i Ryan Reynolds, co już jest zwiastunem niezłego kina akcji okraszonego sporą dawką humoru. Dodatkowo potwierdza to dorobek reżysera, Rawsona Marshalla Thurbera, który ma na swoim koncie takie produkcje jak "Agent i pół", "Millerowie" czy "Drapacz chmur", a także pierwsze ujęcia z "Red Notice" udostępnione przez Netflix.

"Red Notice" - pierwsze ujęcia z filmu z Dwaynem Johnsonem, Ryanem Reynoldsem i Gal Gadot

12 stycznia swoją premierę miał zwiastun najważniejszych premier Netflix w 2021 roku, wśród których "Red Notice" pełni znaczące miejsce. Trudno się temu dziwić. W końcu film Rawsona Marshalla Thurbera miał kosztować 150 mln dolarów (z czego pokaźną część pochłonęły gaże gwiazd), co czyni go jedną z najdroższych produkcji serwisu. Fragmenty filmu, które pojawiają się w 1:55 minucie poniższego materiału są wprawdzie króciutkie, ale nawet z tych kilku sekund można wywnioskować, że będziemy mieli do czynienia z produkcją w stylu "Deadpoola" (tyle, że bez supermocy).

"Red Notice" - kiedy premiera?

"Red Notice" to pełna akcji i humoru opowieść o czołowym profilerze FBI (Dwayne Johnson), który w związku z publikacją przez Interpol czerwonej noty o globalnym zagrożeniu, zmuszony jest połączyć siły z dwójką rywalizujących ze sobą przestępców (Gal Gadot, Ryan Reynolds).

Rawson Marshall Thunber odpowiada za scenariusz i reżyserię filmu, jest też jednym z jego producentów obok Dwayne'a Johnsona, Beau Flynn, Dany'ego Garcii i Hirama Garcii. Premiera na Netflix została zapowiedziana na 2021 rok, a biorąc pod uwagę fakt, że zdjęcia zakończono już w listopadzie 2020 (O czym The Rock poinformował na Instagramie), możemy spodziewać się jej w pierwszej połowie roku.