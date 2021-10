"Red Notice" - zobaczcie nowy zwiastun hitu z Johnsonem, Reynoldsem i Gadot

Red Notice - zobaczcie nowy zwiastun nadchodzącego blockbustera Netflix

"Red Notice" to wysokobudżetowa produkcja Netfliksa, która już niebawem trafi na platformę streamingową. W filmie występują Dwayne Johnson, Gal Gadot i Ryan Reynolds, co już jest zwiastunem niezłego kina akcji okraszonego sporą dawką humoru. Dodatkowo reżyser Rawson Marshall Thurber ma na swoim koncie takie produkcje jak "Agent i pół", "Millerowie" czy "Drapacz chmur", więc doświadczenia w komediach akcji ma sporo.

Netflix zaprezentował oficjalny zwiastun "Red Notice" z gwiazdorską obsadą. Film skupia się na agencie FBI (Johnson), który próbuje zapobiec kradzieży wartościowych dzieł. W wyniku wielu nieporozumień jest zmuszony do współpracy ze złodziejem (Reynolds) i próbują zatrzymać oszustkę (Gadot), planującą ukraść bezcenne artefakty z czasów Kleopatry.

Szybko okazuje się, że stawka jest wyższa, niż pierwotnie zakładali. Zwiastun obiecuje nam dużo scen akcji, dużo humoru i czarujące kreacje głównej trójki aktorów. Zobaczcie zapowiedź "Red Notice":

Rawson Marshall Thurber odpowiada za scenariusz i reżyserię filmu, jest też jednym z jego producentów obok Dwayne'a Johnsona, Beau Flynn, Dany'ego Garcii i Hirama Garcii.

Film miał kosztować 150 mln dolarów (z czego pokaźną część pochłonęły gaże gwiazd), co czyni go jedną z najdroższych produkcji serwisu. Możemy wywnioskować, że będziemy mieli do czynienia z produkcją w stylu "Deadpoola" (tyle, że bez supermocy).

Premiera "Red Notice" na Netflix została zapowiedziana na 12 listopada 2021 roku.