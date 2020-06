Rekin ludojad kontratakuje. Zwiastun kontynuacji filmu „Piekielna głębia”

„Piekielna głębia” to film rozrywkowy z 1999 roku, opowiadający o grupie badaczy, którzy prowadzili kontrowersyjne eksperymenty w stacji badawczej na morzu. Próbowano poprawiać kod genetyczny rekinów. Niestety badania wymknęły się spod kontroli i zwierzęta uciekły, siejąc popłoch i grożąc życiem i zdrowiem każdemu, kto się na nie natknął.

Dwa lata temu, w 2018 roku, na ekranach pojawiła się druga część, opowiadająca jednak zupełnie nową historię. Film Darina Scotta był po części rebootem, a po części kontynuacją oryginalnego dzieła, opowiadając wyjątkowo zbliżoną historię.

"Piekielna głębia 3" – fabuła

Teraz dostaliśmy premierowy zwiastun części 3, bezpośrednio kontynuującej wątki poprzednika. Nowy film opowie historię Emmy Collins, biolog morskiej, która wraz z zespołem wyrusza do malowniczego miasteczka na środku oceanu, aby tam obserwować żarłacze białe, zwane także rekinami ludojadami. Początkowo nic nie zapowiada, by misja miała skończyć się niepowodzeniem. Do czasu, gdy ekipa nie odnajdzie zmasakrowanych szczątków zwierząt na dnie oceanu.

Okaże się bowiem, że w okolicy grasują ulepszone genetycznie żarłacze tępogłowe, które wydostały się na wolność pod koniec poprzedniej części cyklu. „Podrasowane” stworzenia mają własne plany, które mogą nie tylko zagrozić misji Collins, ale i pozbawić ją i jej ekipę życia. Rozpocznie się krwawa walka o przetrwanie.

„Piekielna głębia 3” – zwiastun

W sieci możemy odnaleźć pierwszy zwiastun produkcji.

„Piekielna głębia 3” – ekipa i obsada

Film powstał pod okiem Johna Pogue’a, reżysera filmów „Kwarantanna 2: Terminal” i „Uśpieni”, który swego czasu zasłynął jako scenarzysta horroru „Statek Widmo”, ze słynną sceną przecinania gości weselnych, tańczących na statku specjalną liną.

W obsadzie 3. części „Deep Blue Sea” znajdują się Tania Raymonde, Nathaniel Buzolic, Emerson Brooks, Bren Foster i Reina Aoi.

„Piekielna głębia 3” – kiedy premiera?

Premiera filmu zapowiedziana jest już na lipiec tego roku. Produkcja ma jednak trafić bezpośrednio na amerykańskie platformy VOD, z całkowitym pominięciem kin. 28 lipca film ma trafić do sprzedaży online, zaś od 25 sierpnia trafić na rynek Blu-Ray i DVD. W tym momencie nie wiadomo, czy film oficjalnie dotrze także do Polski.

