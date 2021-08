"Resident Evil: Welcome to Raccoon City" - Netflix zaprezentował pierwsze zdjęcia z nowego filmu

Claire, Leon, Jill i Chris powracają w filmowym reboocie serii "Resident Evil" od Netflix. Platforma zaprezentowała właśnie pierwsze zdjęcia z produkcji i potwierdziła datę premiery "Welcome to Raccoon City".

Resident Evil: Welcome to Raccoon City - oto zdjęcia z filmu

Produkcja ma zadebiutować na Netflix już 24 listopada 2021 roku, więc czas najwyższy, by platforma zaprezentowała nam w końcu pierwsze zdjęcia z "Resident Evil: Welcome to Raccoon City". Te przedstawiają nam Leona S. Kennedy'ego, Claire Redfield, Jill Valentine, Chrisa Redfielda oraz inne znane postaci z oryginalnych gier.

Pierwsze zdjęcia zaprezentował IGN - te przedstawiają nam Leona, granego przez Avana Jogia oraz Claire, graną przez Kayę Scodelario. Policjant jest ubrany w swój strój, natomiast kobieta jest odziana w swoją ikoniczną czerwoną kurtkę:

Kolejne zdjęcie z "Resident Evil: Welcome to Raccoon City" pokazuje nam Alberta Weskera (Tom Hopper), Brada Vickersa (Nathan Dales), Jill Valentine (Hannah John-Kamen) oraz Chrisa Redfielda (Robbie Amell) wewnątrz Spencer Mansion.

Ostatnie zdjęcie przedstawia nam Lisę Trevor (Marina Mazepa), przetransformowaną kobietę i córkę architekta odpowiedzialnego za Spencer Mansion. Jest ona wynikiem eksperymentów na wirusach, które odbywały się w Arklay Laboratory. Wygląda odpowiednio przerażająco.

Tak natomiast brzmi oficjalny opis fabuły "Resident Evil: Welcome to Raccoon City":

Niegdyś głośny dom farmaceutycznej firmy Umbrella Corporation, teraz Raccoon City jest umierającym miasteczkiem. Wyjście Umbrella Corp z miasteczka sprawiło, że to stało się śmietniskiem, pod którym czai się wiele zła. Kiedy to zło zaczyna wychodzić na ziemię, mieszkańcy zostają na zawsze odmienieni. Mała grupa ocalałych musi pracować razem, by odkryć prawdę stojącą za Umbrellą i przeżyć noc.

Tak jak wspomnieliśmy, "Resident Evil: Welcome to Raccoon City" zadebiutuje już 24 listopada 2021 roku. Produkcję napisał i wyreżyserował Johannes Roberts.