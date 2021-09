Reżyser "Aquamana 2" pokazał kolejne zdjęcia z produkcji. Bohater zmienił się nie do poznania

Aquaman 2 - zobaczcie zdjęcie Patricka Wilsona z filmu

Zgodnie z zapowiedzią, Wan przedstawił zdjęcie Patricka Wilsona w roli Ocean Mastera. Niestety mężczyzna nie przypomina za bardzo samego siebie i jest mu raczej bliżej do Toma Hanksa w "Cast Away", aniżeli do podmorskiego władcy, którego widzieliśmy w pierwszej części.

Ten ma bowiem długą brodę i długie włosy. W sumie został uwięziony pod koniec oryginalnego "Aquamana", więc taka stylówka jest w miarę zrozumiała. Można nawet stwierdzić, że teraz wygląda zdecydowanie bardziej przerażająco i bije od niego energią Rasputina. Zresztą zobaczcie sami:

Znalazłem tego ziomka zaginionego na plaży. Chyba próbował naśladować "Cast Away".

Orm/Ocean Master jest bratem Aquamana. W pierwszej części Atlantyd był głównym przeciwnikiem Arthura Curry'ego, wypowiadając wojnę przeciwko mieszkańcom lądu. W końcu jednak przegrywa pojedynek z Arthurem, który staje się nowym królem Atlantydy. Trudno powiedzieć, jaką rolę odegra w "Aquamanie 2", skoro to Black Manta ma być głównym przeciwnikiem w filmie. Ale na pewno znajdzie się dla niego coś do roboty.

W nowym filmie zobaczymy nie tylko Jasona Momoę i Patricka Wilsona, ale również Yahya Abdulla-Mateena II, który wcieli się w Black Mantę. Powrócą jeszcze Amber Heard, Dolph Lundgren oraz Temuera Morrison. Na razie nie wiemy, czy do roli matki Aquamana powróci Nicole Kidman.

"Aquaman and the Lost Kingdom" ma być bardziej straszny od oryginału - James Wan stwierdził, że będzie mocno zainspirowany horrorem "Planeta Wampirów" Mario Bavy z 1965 roku. Datę premiery filmu ustalono na 16 grudnia 2022 roku.