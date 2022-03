Reżyser "Black Panthera" został zatrzymany przez policję. Pomylili go ze złodziejem

Reżyser "Creeda" i "Black Panthera" Ryan Coogler został zatrzymany jakiś czas temu przez policję. Wszystko przez to, że pracownik banku myślał, że artysta chce obrabować placówkę.

Ryan Coogler został zatrzymany przez policję, bo chciał wypłacić pieniądze z banku

Reżyser "Black Panthera" Ryan Coogler został skuty kajdankami i na chwilę zatrzymany przez policję w Atlancie, kiedy 7 stycznia 2022 roku pracownik banku źle odebrał jego prośbę o wypłacenie 12 tysięcy dolarów gotówką.

Jak podaje Deadline (na podstawie oficjalnego raportu policyjnego), Coogler, który znajdował się w Atlancie podczas kręcenia filmu "Black Panther: Wakanda Forever", wszedł do lokalnego oddziału Bank of America ubrany w maseczkę ochronną oraz okulary przeciwsłoneczne. Podszedł do okienka i jak opisuje pracownica banku, podał jej polecenie wypłacenia 12 tysięcy dolarów z krótką notką, w której prosił o "bycie dyskretną" i przeliczenie pieniędzy poza wzrokiem innych klientów.

Kobieta zauważyła, że polecenie tak dużej wypłaty włączyło cichy alarm i poinformowało jej przełożoną o tym, że ktoś próbuje okraść placówkę. Chwilę później na miejscu pojawiła się policja. Jeden z funkcjonariuszy podszedł do samochodu, w którym przyjaciele czekali na Cooglera, a drugi wszedł do samej placówki, gdzie zatrzymał reżysera, zakuwając go w kajdanki.

Przyjaciele reżysera zaczęli tłumaczyć funkcjonariuszowi, że Coogler jest "producentem filmowym", ale i tak zostali zatrzymani. Sprawa bardzo szybko została jednak wyjaśniona, kiedy okazało się, że był to błąd systemu Bank of America. Jak wyjaśnili funkcjonariusze w raporcie:

Incydent był błędem ze strony Bank of America, a pan Coogler nigdy nie zrobił nic złego. Został natychmiast rozkuty i wypuszczony wolno, podobnie jak jego przyjaciele.

Coogler poprosił w trakcie incydentu o numery odznak policjantów, a następnie skomentował krótko sprawę w oświadczeniu dla Deadline:

Ta sytuacja nigdy nie powinna mieć miejsca. Na szczęście pracownicy Bank of America pracowali ze mną, by zapewnić mi satysfakcję i o sprawie zapomnieliśmy.

Jego nadchodzący film "Black Panther: Wakanda Forever" ma zadebiutować w kinach w listopadzie 2022 roku.