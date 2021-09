Reżyser Diuny ostro o Marvelu: "ich filmy to kopiuj-wklej z innych produkcji"

Krytycznie nastawiony wobec filmów Marvela był już Martin Scorsese, Francis Coppola, a do tej listy możemy dopisać jeszcze Denisa Villeneuve. Twórca nadchodzącej "Diuny" nie ma zbyt dużo szacunku wobec filmowców z MCU.

Reżyser Diuny nie lubi Marvela. Stwierdził, że "ich filmy to kopiuj-wklej"

Reżyser "Diuny" Denis Villeneuve definitywnie nie jest fanem filmów Marvela. Ostatnio wyjaśnił w rozmowie z magazynem El Mundo, że jego zdaniem to "kopiuj-wklej z innych filmów". Definitywnie nie jest pierwszym reżyserem krytycznie nastawionym wobec MCU i jesteśmy pewni, że nie jest też przy okazji ostatnim, który udzieli podobnych komentarzy.

Jak czytamy w rozmowie z El Mundo:

Nie jestem za bardzo fanem Marvel Studios. Jest za dużo filmów Marvela, które są tylko i wyłącznie kopiuj-wklej z innych produkcji.

Villeneuve w rozmowie dodał, że jest również ogromnym fanem oglądania filmów na jak największych ekranach, dlatego model stosowany przez Warner Bros. nie jest dla niego idealny (filmy debiutujące jednego dnia w kinach i na HBO Max).

Jednak reżyser ma ważniejsze rzeczy na głowie, niż przejmowanie się filmami Marvela. Villeneuce ma do zrobienia przynajmniej jeszcze jeden film ze świata "Diuny". A przynajmniej taką ma nadzieję w rozmowie z magazynem Total Film:

Przez kilka dekad słyszeliśmy, że nie da się zaadaptować tej książki, że to jest niemożliwe. Dlatego chciałem przedstawić wszystkim - też wytwórni - że ten piękny, popularny film może istnieć. Moim zdaniem przekonałem do tego Warner Bros. i Legendary, są w pełni oddani projektowi. Naprawdę musiałby być ogromną klęską finansową, żebyśmy nie zrobili "Diuny 2", bo naprawdę kochają ten projekt. Są z niego dumni, chcą tego więcej.

Reżyser potwierdził również, że zaczął już pisać scenariusz do 2. części, a praca nad nim "sprawia, że znowu czuje się jak 8-letni dzieciak". Miejmy nadzieję, że uda mu się spełnić to marzenie, bo "Diuna" zapowiada się na piękne doświadczenie kinowe. Produkcja trafi do kin już 22 października 2021 roku.