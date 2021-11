Reżyser "Eternals" zdradziła, które postaci Marvela musiała wyciąć z filmu

Eternals - reżyser musiała wyciąć dwóch superbohaterów Marvela

"Eternals" już teraz może się pochwalić rozległą grupą głównych bohaterów - tytułowa grupa liczy sobie 10 przedstawicieli, ale pierwotnie miało ich być jeszcze więcej.

To definitywnie nie uczyniłoby procesu tworzenia tego filmu prostszym, więc Zhao musiała podjąć ciężką decyzję i usunęła z filmu dwóch kolejnych herosów. Niestety, reżyser nie sprecyzowała o kogo chodziło:

Początkowo głównych bohaterów było dwunastu. Dwunastu Eternals. Dwóch z nich musieliśmy usunąć w trakcie rozpoczęcia prac.

Reżyser już przed premierą zapowiedziała, że powróciłaby do pracy dla Marvela w ciągu sekundy. I nawet jeżeli jej pierwsze dzieło spotkało się ze sporą (jak na Marvela) krytyką, to nadal zawierało na tyle dużo dobrych elementów, że kontynuacja może być jednym z ciekawszych filmów MCU - pod warunkiem, że usunięte zostaną największe wady produkcji.

W "Eternals" pojawiają się m.in. Gemma Chan jako Sersi, Richard Madden jako Ikaris, Kumail Nanjiani jako Kingo, Lia McHugh jako Sprite, Brian Tyree Henry jako Phastos, Lauren Ridloff jako Makkari, Barry Keoghan jako Druig, Don Lee jako Gilgamesh, Kit Harington jako Dane Whitman oraz Salma Hayek w roli Ajak i Angelina Jolie jako Thena.

"Eternals" ma trafić do kin 5 listopada 2021 roku. Oprócz tego, w tym roku Marvel pokaże nam serial "Hawkeye", który zadebiutuje 24 listopada, a także film "Spider-Man: No Way Home" w grudniu 2021 roku.