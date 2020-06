Dlaczego Godzilla nagle stała się bohaterem? Twórcy wyjaśnili zagadkę

W niedawno odkrytym wywiadzie z reżyserem efektów specjalnych Teruyoshim Nakano, twórca wyjaśnił, dlaczego potwór nagle z przerażającego monstrum stał się obrońcą Ziemi i ludzkości, który chronił świat przed innymi ogromnymi stworami. Według niego, była to oznaka zmieniających się nastrojów społecznych w Japonii.

Dlaczego Godzilla stała się bohaterem?

Jego zdaniem ta decyzja była dobra z powodu żywotności tej postaci. Według niego, gdyby nie wprowadzono zmian, Godzilla szybko stałaby się reliktem przeszłości. Wywiadzie odkrytym przez użytkownika Twittera czytamy:

" Wierzę, że gdyby Godzilla jako postać nigdy się nie zmieniła, to seria nie mogłaby być kontynuowana. Gdyby stwór wciąż był tylko zły, prawdopodobnie tylko hardcore'owi fani Godzilli oglądaliby te filmy, a nie ogólna widownia. "

I chociaż Nakano wierzy, że ta decyzja była dobra i słuszna ze względu na sukces marki, to on osobiście wolał bardziej krwiożerczą i przerażającą wersję ikonicznego kaiju:

" Sądzę, że decyzja o zmianie charakteru Godzilli była poprawna... to była reakcja na zmiany czasów i zmiany w widowni. Chociaż dla mnie przerażająca Godzilla jest fajniejsza, niż dobra Godzilla. "

Obecnie właśnie wersja "heroicznej" Godzilli jest forsowana we współczesnej popkulturze. Przykładem może być ta w wersji z filmów "Godzilla" i "Godzilla: King of Monsters", gdzie widzieliśmy kaiju chroniące świat przed przeróżnymi stworami.

Ciekawe, jak zostanie to rozwiązane w nadchodzącym filmie "Godzilla vs. Kong", który ma zadebiutować w listopadzie 2020 roku (chociaż to może ulec zmianie przez pandemię koronawirusa).