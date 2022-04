Reżyser "Johna Wicka" zrealizuje film na podstawie gry Ghost of Tsushima. Znamy scenarzystę

Ghost of Tsushima jako film. Znamy nazwiska reżysera i scenarzysty

Jak podaje Deadline, Sony Pictures i PlayStation Productions znalazło scenarzystę filmu "Ghost of Tsushima". Nim został Takashi Doscher. Projekt na bazie popularnej gry z lipca 2020 roku jest na razie na wczesnym stadium rozwoju. Sama produkcja sprzedała się w ilości ponad 8 milionów egzemplarzy.

W produkcji Sucker Punch Productions wcielamy się w samuraja Jina Sakaia, syna znanego możnowładcy i bratanka władcy wyspy Tsushima. Jego honorowe podejście do życia zaczyna się drastycznie zmieniać, kiedy wyspę atakują brutalni Mongołowie. Jin postanawia zwalczać ogień ogniem, przyjmując nową tożsamość - tytułowego Ducha, który staje się mitycznym wręcz zabójcom najeźdźców.

Tak jak wspomnieliśmy powyżej, wstępnie to reżyser "Johna Wicka" Chad Stahelski ma zrealizować projekt, natomiast Peter Kang nadzoruje projekt jako producent z ramienia Sony Pictures.

Ghost of Tsushima to jedna z najlepiej sprzedających się gier na PlayStation 4. Produkcja otrzymała aż 7 nominacji podczas The Game Awards 2020, wygrywając zaledwie w jednej kategorii - najlepszego stylu, co przez wiele osób zostało uznane nieśmiesznym żartem, bo gra zasługiwała bowiem na więcej statuetek.

"Ghost of Tsushima" będzie zarazem drugim filmem zrealizowanym w ramach partnerstwa między Sony Pictures a PlayStation Productions - pierwszym z nich było tegoroczne "Uncharted" z Tomem Hollandem w roli głównej. Ten zarobił prawie 400 milionów dolarów na całym świecie i niedługo pewnie dostanie potwierdzenie kontynuacji.

Sony pracuje również nad serialami - tutaj potwierdzono już "The Last of Us" od HBO z Pedro Pascalem w roli głównej (które pomógł napisać m.in. reżyser drugiej odsłony, Neil Druckmann), a niedawno także "Twisted Metal" z Anthonym Mackie w roli głównej, który zrealizują Rhett Reese oraz Paul Wernick (scenarzyści obu części "Deadpoola").