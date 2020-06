Powszechnie wiadomo, że to, co zobaczyliśmy na ekranach kin, nijak ma się do pierwotnej wersji "Legionu samobójców" z 2016 roku. Film został pocięty w dużej mierze przerobiony. Finalny efekt nie spodobał się jednak widzom i dziś film Davida Ayera uchodzi za nieudaną karykaturę tego, czym mógł być. Reżyser ponownie zabrał głos w tej sprawie i zdradził, co skłoniło studio do nacisków na zmianę tonu filmu.

Reżyser "Legionu samobójców" obwinia "Deadpoola" o porażkę swojego filmu

Dotychczas uważano, że za koniecznością zmian w "Legionie samobójców" stała porażka finansowa filmu "Batman v Superman", który został uznany za "zbyt mroczny". David Ayer przyznał, że owszem, taki obrót spraw zaniepokoił studio Warner Bros. Jednak to ogromny sukces pierwszego "Deadpoola" znacząco wpłynął na decyzję studia o zmianie tonu filmu i... kompletnej zmianie jego struktury.

David Ayer podkreślił, że to pierwszy zwiastun filmu, zaprezentowany na Comic-Conie w San Diego w 2015 roku, najwierniej obrazuje jego wersję filmu.

" Ten zwiastun pokazał ton i intencję filmu, który zrealizowałem. Metodyczny. Warstwowy. Złożony, piękny i smutny. Opinie na temat "BVS" zszokowały kierownictwo, a sukces "Deadpoola" zmienił mój głęboki dramat w "komedię". "

Reżyser wyznał również, że tworząc "Legion samobójców" wzorował się na trylogii Christophera Nolana, co pierwotnej wersji filmu miało być wyraźnie widać.

" Sceny zostały powtórzone, bo ton był "zbyt mroczny". Mój pierwszy akt był normalnie skonstruowanym filmem. Inspirowałem się Nolanem. Były normalne sceny z niesamowitym aktorstwem między Jaredem i Margot. Joker był przerażającą, a Harley złożoną postacią. "

