Reżyser "Moonlight" stworzy drugą część "Króla Lwa". O czym opowie sequel hitu Disneya?

To było do przewidzenia. Remake "Króla Lwa" z 2019 roku rozbił bank, przyciągając do kin ogromną rzeszę widzów i zarabiając jeszcze więcej pieniędzy. Disney podjął więc decyzję o stworzeniu kontynuacji nowej wersji kultowej animacji. Odpowie za nią Barry Jenkins - reżyser nagrodzony Oscarem za film "Moonlight".

"Król Lew 2" - Barry Jenkins stworzy sequel hitu Disneya

Za pierwszą część odświeżonej historii Simby odpowiadał Jon Favreau. Filmowiec powołał do życia film, który wpisuje się w serię popularnych ostatnimi czasy aktorskich remake'ów klasycznych animacji Disneya. Z tego względu nowy "Król Lew" został utrzymany w realistycznej konwencji dzięki niesamowitej technologii pozwalającej odtworzyć afrykańskie zwierzęta za pomocą komputera.

Jak podaje Deadline, niebawem rozpoczną się prace nad kontynuacją hitu Disneya. Szefowie wytwórni wybrali na nowego reżysera - Barry'ego Jenkinsa, który opowie kolejną historię z Lwiej Skały. Jako scenarzysta powróci Jeff Nathanson. Pierwszy draft scenariusza został już zakończony, ale na razie nie znamy żadnych szczegółów fabularnych. Wiadomo jedynie, że produkcja skupi się na ukazaniu genezy Mufasy, więc sequel będzie jednocześnie prequelem, ale nie w klasycznym wydaniu, bo "Król Lew 2" ma również kontynuować wątki rozpoczęte w pierwszej części. Nie wiadomo, czy produkcja nawiąże w jakimś stopniu do animacji "Król Lew II: Czas Simby" z 1998 roku.

Jenkins skomentował współpracę z Disneyem w oficjalnym oświadczeniu.

" W latach 90. pomagałem wychować swojej siostrze dwóch małych chłopców, dorastałem z tymi postaciami. Możliwość współpracy z Disneyem nad rozszerzeniem tej wspaniałej opowieści o przyjaźni, miłości i dziedzictwie, dająca jednocześnie szansę na rozwój mojej pracy nad opisem żyć i dusz mieszkańców afrykańskiej diaspory, to spełnienie moich marzeń. "

Remake oryginału z 1994 roku zarobił ponad 1,5 miliarda dolarów przy budżecie około 260 milionów dolarów. Sukces komercyjny jest więc niezaprzeczalny. Nowy "Król Lew" zdobył przychylne recenzje widzów i krytyków, więc decyzja o stworzeniu drugiej części nie powinna nikogo dziwić. W oryginalnej wersji językowej wystąpili Donald Glover, Alfre Woodard, Beyoncé Knowles-Carter, James Earl Jones, Chiwetel Ejiofor, John Oliver, Keegan-Michael Key, Eric Andre, Seth Rogen, Billy Eichner, Amy Sedaris i Chance the Rapper. Na razie trudno przewidzieć, którzy aktorzy wrócą w kontynuacji. Nie wiadomo też, kiedy "Król Lew 2" trafi do kin.

