Reżyser "The Suicide Squad" potwierdził, że Harley Quinn pojawi się jeszcze w filmach DC

Mowa oczywiście o postaci w wersji Margot Robbie. A przynajmniej my tak zrozumieliśmy słowa Jamesa Gunna.

Harley Quinn powróci jeszcze w nowych filmach DC Comics

Harley Quinn powróci do DCEU po swoim występie w "The Suicide Squad" - a przynajmniej tak stwierdził ostatnio James Gunn.

James Gunn, czyli reżyser "The Suicide Squad" i "Peacemakera" dla DC Comics, a także "Strażników Galaktyki" dla Marvela, lubi sobie popisać z fanami na Twitterze. Niedawno twórca odpisał jednemu z widzów na temat przyszłości Harley Quinn w filmach DC i chociaż nie zdradził, cóż, żadnych szczegółów, to przynajmniej potwierdził, że postać powróci na wielkich ekranach.

Spodziewamy się również, że Gunn (i właściwie fan również) miał na myśli postać w wersji Margot Robbie, którą widzieliśmy już w roli Harley Quinn kilkukrotnie - ostatnio we wspomnianym "The Suicide Squad".

Wszystko natomiast zaczęło się od tego, że Harley Quinn niedawno obchodziła swoje 30. urodziny - tyle bowiem czasu minęło już od jej debiutu w "Batman: The Animated Series". Gunn napisał na Twitterze, że jest bardzo szczęśliwy, iż może teraz pisać świetne historie z nią w roli głównej. Chwilę potem fan zapytał się go, czy Harley pojawi się jeszcze w filmach DC, na co reżyser odpowiedział po prostu: "Tak".

Wiemy na pewno, że niedługo na ekranach zobaczymy nową wersję Harley Quinn - w nią wcieli się tym razem Lady Gaga, która znajdzie swoją drugą połówkę w postaci Arthura Flecka (Joaquin Phoenix) w nadchodzącym "Jokerze: Folie a Deux".

Nie wiemy więc, czy James Gunn nawiązywał do tego faktu, czy też może planuje swój film/serial z Margot Robbie w roli Harley Quinn. Pewne jest, że reżyser pracuje już nad drugim sezonem "Peacemakera" z Johnem Ceną w roli głównej. Gunn ma również w zanadrzu inne projekty dla DC Comics - jednym z nich może być "The Suicide Squad 2", w którym Harley niewątpliwie by powróciła.