Reżyser Venom 2 potwierdził, że antybohater spotka się kiedyś ze Spider-Manem Toma Hollanda!

Venom spotka się ze Spider-Manem? Tak twierdzi Andy Serkis

Niestety fakt, że Venom nie jest częścią oficjalnego MCU sprawia, że fani nie mają bladego pojęcia, co będzie dalej. Prawda jest taka, że ewentualne pojawienie się Spider-Mana w filmach Sony jest jedynie kwestią czasu - wciąż jednak pozostają pytania "kiedy?" oraz "jak?".

Niedawno Andy Serkis udzielił wywiadu z okazji nadchodzącej premiery "Venoma 2"/"Venom: Let There Be Carnage", w którym potwierdził, że Venom w końcu spotka Spider-Mana. Jak czytamy w rozmowie z IGN:

To jest pytanie, które zadają wszyscy. Chcą wiedzieć, czy Venom pozna Spider-Mana, ale moim zdaniem, to nigdy się nie stanie... Tylko żartuję - to się oczywiście w końcu stanie.

Serkis jak najbardziej czuje się pewnie podczas mówienia o tym - w końcu wszyscy wiedzą, że prędzej, czy później do tego dojdzie. Reżyser/aktor postanowił jednak dodać, że jego zdaniem to nie powinna być pochopna decyzja marketingowa, tylko naturalny owoc pracy artystów:

To moim zdaniem zależy od tego, kiedy chcesz to zrobić i jak duży jest na to apetyt. Jeśli ludzie chcą więcej Venoma, to przeskoczenie od razu do Spider-Mana wydaje się być dość niedobrym ruchem. Przez to można pominąć wielu innych wspaniałych złoczyńców i bohaterów. Dlatego dla mnie rzucenie się od razu na Pajączka jest słabe z perspektywy kogoś, kto zrobił film o Venomie.

"Venom: Let There Be Carnage" zadebiutuje w kinach już 1 października 2021 roku, natomiast "Spider-Man: No Way Home" zadebiutuje 17 grudnia 2021 roku.