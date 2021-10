Reżyserka "Kapitan Marvel 2" stwierdziła, że pstryknięcie Thanosa to wina Kapitana Ameryki

Kapitan Ameryka spowodował pstryknięcie Thanosa?

Chociaż to faktycznie Thanos dosłownie pstryknął i wymazał z egzystencji aż połowę wszystkich żywych stworzeń w "Avengers: Infinity War", to reżyserka "The Marvels" Nia DaCosta ma teorię, która sugeruje, że to po części była wina Kapitana Ameryki. Artystka niedawno opowiedziała o tym, jakie są pozytywne aspekty pracy nad wielkobudżetowymi filmami pokroju "The Marvels" - przede wszystkim inspiruje ją dodawanie "cech ludzkich" do tych superbohaterów.

DaCosta podeszła do niektórych z nich dość krytycznie, zauważając, że wielu herosów próbuje robić z siebie męczenników. Jej zdaniem idealnym przykładem jest Steve Rogers, który postanowił ratować Visiona kosztem miliardów istnień w kosmosie:

Moim zdaniem, to Kapitan Ameryka jest odpowiedzialny za pstryknięcie, bo skupił się tylko i wyłącznie na robieniu tej "odpowiedniej rzeczy". Jest pewien świat, na którym Steve jest złoczyńcą, bo summa summarum powinien po prostu poświęcić Visiona. Postanowił postawić życie jednego robota powyżej całego wszechświata. To w pewien sposób jest wyjątkowo nieheroiczne zachowanie - postanowił nie podjąć tej decyzji.

DaCosta dodała:

Ludzie mogą pomyśleć, że jestem szalona, bo myślę w ten sposób. Ale moim zdaniem jest coś, co łączy podróż bohatera i anty-bohatera. Ból bohatera jest czymś, co pcha ich w kierunku poświęcenia i bycia męczennikiem. Ból anty-bohatera jest natomiast czymś, co w pewien sposób zaczyna ich podróż, a nie kończy.

"The Marvels" w reżyserii Nii DaCosty ma zadebiutować w kinach 17 lutego 2023 roku.