Reżyserowie "Avengers: Endgame" powrócą do MCU? Zaskakujące informacje

Kiedy twoje kolejne filmy zarabiają powyżej 2 miliardów dolarów, a jeden z nich staje się najlepiej sprzedającą produkcją w historii, to otwiera się przed tobą wiele drzwi. Z tej sytuacji skorzystali bracia Russo, którzy po zakończeniu swojej przygody z Marvel Cinematic Universe, postanowili zająć się produkcją nieco mniejszych filmów, korzystając jednak ze swoich znajomości z pracy nad MCU.

Wygląda jednak na to, że zostawili sobie otwarte drzwi również w Marvelu. Joe Russo rozmawiał niedawno z portalem Comicbook.com, gdzie przyznał, że od premiery "Avengers: Endgame" wciąż rozmawiają z szefami Marvel Studios. Wraz z bratem nie wykluczają powrotu do MCU:

"

Rozmawiamy z Kevinem Feige i Lou D'Esposito z Marvela praktycznie non-stop. Tak samo z Victorią Alonso. Wszyscy są naszymi przyjaciółmi. Piszemy do siebie, sprawdzamy, co tam słychać. Z Lou spotykamy się raz w miesiącu na kolację i zawsze rozmawiamy o potencjalnych projektach. Wydaje mi się, że kiedy znajdziemy coś odpowiedniego dla siebie, to rzucimy się na to od razu, głową w dół. "