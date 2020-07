Reżyserzy "Avengers: Endgame" chcą stworzyć własne "Gwiezdne wojny". Jaką mają wizję?

Joe i Anthony Russo zasłynęli jako twórcy takich hitów jak "Avengers: Infinity War" i "Avengers: Endgame". Nie tylko wznieśli filmu Marvel Studios na zupełnie nowy poziom, ale zakończyli Infinity Sagę z nieprawdopodobnym impetem. Teraz wyrazili chęć eksploracji odległej galaktyki.

Reżyserzy "Avengers: Endgame" chcą stworzyć własne "Gwiezdne wojny"

Filmowcy postanowili wykorzystać kwarantannę na rozwinięcie swojego programu "Russo Brothers Pizza Film School", w którym to omawiają największe klasyki kina. W najnowszym odcinku pojawił się wyjątkowy gość - Luke Skywalker we własnej osobie. Mark Hamill omówił wraz z braćmi Russo gwiezdną sagę i jej wpływ na kinematografię. Reżyserzy wyjawili wówczas, że oryginalna trylogia "Star Wars" (części IV-VI) wywarła niebagatelny wpływ na dwie ostatnie części "Avengers", których byli autorami.

Joe i Anthony Russo wyjawili wówczas, że marzy im się własny projekt w ramach gwiezdnej sagi. Jednakże, saga Skywalkerów nie leży w polu ich zainteresowań. Chcą stworzyć coś nowego, co wniesie nieco świeżości do uniwersum - jak choćby serial "The Mandalorian".

" Uwielbiam piaskownicę, w której obecnie bawi się Jon Favreau i ramy czasowe, które eksploruje w uniwersum "Gwiezdnych wojen". Oczywiście, było to dla nas bardzo ważne, gdy byliśmy dziećmi i niezwykle ważne dla naszego pragnienia zostania filmowcami. Myślę, że wiele historii zostało opowiedzianych na początku oryginalnego uniwersum. Ja byłbym zainteresowany zbadaniem nowych kierunków tej historii i może nowych postaci w zupełnie innym okresie. "

Czy doczekamy się nowej odsłony "Gwiezdnych wojen" autorstwa braci Russo? Cóż, czas pokaże.