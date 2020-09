Ridley Scott potwierdził, że powstanie kolejny "Obcy". Nie będzie kontynuacją "Prometeusza"

Kolejny rok, kolejne pogłoski o nowym "Obcym". Ridley Scott potwierdził w rozmowie z Yahoo! Entertainment, że trwają prace nad kolejnym filmem z popularnej serii. Przypominamy, że Scott po nakręceniu oryginału oddał franczyzę w ręce Jamesa Camerona ("Obcy - decydujące starcie"), Davida Finchera ("Obcy 3") oraz Jean-Pierre'a Jeuneta ("Obcy: Przebudzenie"). Ridley Scott powrócił do franczyzy w "Prometeuszu" i "Obcym: Przymierze".

Filmy nie spotkały się ze zbyt dobrym przyjęciem, dlatego też Scott raczej wątpi w powrót do tych światów w kolejnych odsłonach serii "Obcy":

"

To jest w trakcie rozważań. Poszliśmy pewną drogą i staraliśmy się na nowo odkryć koło w "Prometeuszu". Czy wrócimy do tego? Raczej nie, bo te filmy spełniły swoją rolę. Ale pytania teraz są bardziej fundamentalne - czy sam Obcy i wszystkie jego pochodne nie mają już w sobie pary? Czy musimy znowu wszystko przemyśleć, a tego słowa używać tylko w ramach określania franczyzy? To wszystko zawsze się pojawia, gdy myślę nad nowym filmem o Obcym. "