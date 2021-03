Niebawem powróci tytuł, który może się spodobać jednakowo fanom komedii familijnej oraz horroru. Mowa o nowej "Rodzinie Potwornickich", za którą odpowie Rob Zombie. Tym razem przygody rodziny przyjaznych potworów zobaczymy w wersji filmowej.

"Rodzina Potwornickich" - Rob Zombie stworzy remake serialu

Makabra i humor od zawsze idą ze sobą w parze. Prawdopodobnie z tego powodu wraz z narodzinami najsłynniejszych sitcomów w amerykańskiej telewizji pojawiły się równocześnie dwa seriale familijne, w których głównymi bohaterami były postacie inspirowane potworami znanymi z kina grozy. Jednym z nich była oczywiście "Rodzina Addamsów".

Drugim serialem był "The Munsters" w Polsce znany również jako "Rodzina Potwornickich". Oryginalna produkcja emitowana w stacji NBC od września 1964 do maja 1966 roku w ciągu kolejnych lat doczekała się filmowych i serialowych sequeli oraz rebootów. Jak podaje Murphy’s Multiverse, studio Universal wybrało Roba Zombie, by stworzył kinowy film na podstawie słynnego sitcomu o potworach.

Zdjęcia do filmu mają ruszyć na początku maja 2021 roku w Budapeszcie. W jednej z głównych ról - Lily Munster ma wystąpić żona reżysera Sheri Moon Zombie. W jej filmowego męża Hermana wcieli się natomiast Jeff Daniel Phillips znany z takich produkcji jak "The Lords of Salem" i "3 from Hell", za które również odpowiadał Zombie. W obsadzie zobaczymy również Daniela Roebucka, Richarda Brake'a oraz gwiazdora serialu "Lost" Jorge Garcię i znaną z tytułowej roli w filmie "Elvira, władczyni ciemności" Cassandrę Peterson. Zapowiada się więc ciekawa produkcja, w której nie zabraknie nawiązań do różnego rodzaju horrorów z elementami komedii.

Na razie nie zdradzono daty premiery, ale biorąc pod uwagę, że zdjęcia rozpoczną się niebawem niewykluczone, iż nowi "The Munsters" zadebiutują jeszcze w roku 2022.

"Rodzina Potwornickich" - o czym był serial?

W oryginale z lat 60. w rolach głównych wystąpili Fred Gwynne, Yvonne De Carlo, Al Lewis, Butch Patrick, Pat Priest oraz Beverly Owen. Widzowie śledzili losy potworów, które starały się odnaleźć w amerykańskim społeczeństwie. Produkcja, chociaż emitowano ją krótko, jest uznawana za serial kultowy. Polscy widzowie mogą kojarzyć Hermana, Lilly, Dziadka, Eddiego i Marilyn ze stworzonego na przełomie lat 80. i 90. sequela pod oryginalnym tytułem "The Munsters Today", który był emitowany jako "Rodzina Potwornickich" na nieistniejącym już kanale RTL7.