Robert Downey Jr i Matt Damon dołączyli do obsady nowego filmu o bombie atomowej Chrisa Nolana

Nolan tworzy nowy film. Damon i Downey Jr w obsadzie

Christopher Nolan szykuje swój nowy film, a jak podaje Deadline, reżyser powróci do czasów II Wojny Światowej. Według portalu, Nolan skupi się na roli J. Robera Oppenheimera w powstawaniu bomby atomowej. Co ciekawe, reżyser i jego agenci negocjowali z różnymi studiami filmowymi, a w końcu podjęto decyzję, że nowa produkcja zostanie stworzona dla Universal Pictures.

Reżyser kilka miesięcy temu otwarcie skrytykował WarnerMedia za decyzję, by pokazywać ich wszystkie filmy z 2021 roku tego samego dnia w kinach oraz na HBO Max. Nolana najbardziej zabolał fakt, że firma nie ostrzegła o tym twórców, ich agentów, ani nawet partnerów finansowych, którzy pomagali w realizowaniu produkcji. To doprowadziło do zakończenia owocnej współpracy między WB i Nolanem.

Nolan i jego żona/producentka Emma Thomas nie byli związani z WarnerMedia żadną "ogólną" umową, ale podobnie jak Clint Eastwood byli bardzo lojalni wobec studia. W końcu dzięki tej współpracy, filmy Nolana takie jak "Batman: Początek", "Mroczny rycerz", "Incepcja", czy "Interstellar" zarobiły łącznie miliardy dolarów w box-offisie.

Jeśli chodzi zaś o nadchodzące dzieło Nolana, to nie wiemy o nim zbyt wiele. Do tej pory nie poznaliśmy jego tytułu, a jedynymi informacjami są te, które dotyczą obsady - Matt Damon, Robert Downey Junior, Elizabeth Blunt i Cillian Murphy to definitywnie mocny skład, który przyciągnie do kina naprawdę wiele osób.

Wiemy również, że wstępnie datę premiery ustalono na 27 lipca 2023 roku.