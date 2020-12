Robert Downey Jr miał już dosyć grania w MCU: "zrobiłem wszystko, co mogłem"

Po 11 latach grania w Marvel Cinematic Universe, Robert Downey Jr stwierdził, że "zrobił wszystko, co mógł" z postacią Iron Mana. Aktor oczywiście stał się de facto twarzą całego MCU w 2008 roku, kiedy to na ekranach kin zagościł "Iron Man" w reżyserii Jona Favreau. W trakcie kolejnej dekady, aktor pojawił się w 10 filmach z serii, kończąc swoją przygodę wraz z bohaterską śmiercią Iron Mana w "Avengers: Endgame".

Przez tyle lat nawet najbardziej satysfakcjonująca praca na świecie może człowieka znudzić albo po prostu zmęczyć. RDJ niejako podsumował swoją przygodę z MCU, stwierdzając, że ta była "kreatywnie satysfakcjonująca" w rozmowie z Hindustan Times:

Aktor został też zapytany o to, czy rozstanie się z postacią Tony'ego Starka po 10 latach było dla niego trudne. Po odpowiedzi można wnioskować, że raczej nie, a RDJ chyba sam oczekiwał już końca tej przygody:

Downey wierzy również w ewolucję jako artysta. Jak sam stwierdził:

Miałem niesamowite 10 lat pracy z Marvelem, co mnie rozwinęło. Mam teraz dużo większe ambicje, by tworzyć rzeczy, których nie robiłem wcześniej. Ewolucja to klucz - najgorsze, co możesz robić, to doprowadzić do stagnacji. Chcę być dobrym mężem, ojcem i obywatelem, więc byłbym nieodpowiedzialny, gdybym nie przygotowywał się do tej ogromnej zmiany, którą było skończenie z tymi filmami.