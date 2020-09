Robert Downey Jr. oficjalnie odszedł z filmów Marvela. Nareszcie potwierdził decyzję

Robert Downey Jr. znów potwierdził, że nadszedł jego koniec przygody z Marvel Cinematic Universe. RDJ był niedawno gościem podcastu SmartLess przygotowanego przez Jasona Batemana, Seana Hayesa i Willa Arnetta. Tam oficjalnie potwierdził, że "to jest już skończone", kiedy zapytali go o łącznie życia prywatnego ze zobowiązaniami wobec Marvel Studios. Mamy więc smutną wiadomość - jeżeli liczyliście na jego powrót, to ta furtka jest już zamknięta.

RDJ nie wróci już do filmów Marvela

To oczywiście oznacza, że aktor nie będzie już nagrywał żadnych scen dla Marvela. Istnieje jednak możliwość, że twórcy wykorzystają w nowych filmach nieużyte sceny z poprzednich produkcji. Plotkuje się na temat tego, że w "Black Widow" może się znaleźć usunięta scena z "Civil War". Ta miałaby przedstawiać Starka w rozmowie z Natashą - Iron Man miałby powiedzieć Wdowie, by ta uciekała i się ukryła przed światem.

Wiemy, że film ma się dziać między "Civil War" i "Infinity War", więc taki obrót spraw miałby spory sens. Plus byłoby to przyjemne dla fanów MCU - po raz ostatni mogliby zobaczyć razem Tony'ego i Natashę całych i zdrowych.

Oczywiście z Marvelem nigdy nic nie wiadomo. Podejrzewamy, że Downey za odpowiednią cenę mógłby nagrać kilka scen jako Tony Stark. Zwłaszcza, że zmartwychwstania i flashbacki są bardzo popularne w komiksach.

A jeśli MCU postanowi wprowadzić do serii Riri Williams/Ironheart, to Robert Downey Jr. byłyby idealnym głosem dla systemu operacyjnego jej zbroi (pełniłby rolę Jarvisa). Jak mówi stare polskie porzekadło: pożyjemy, zobaczymy.