Robert Downey Jr. świętował 2. urodziny "Avengers: Endgame" pokazaniem usuniętej sceny

Avengers: Endgame - Robert Downey Jr. pokazał usuniętą scenę

Niedawno drugie urodziny obchodził film "Avengers: Endgame", więc obsada i ekipa filmowa chętnie dzieliła się wspomnieniami z tworzenia produkcji. Jedną z najlepszych ciekawostek pokazał Robert Downey Jr, który podzielił się kolejną usuniętą sceną z filmu. Ta miała być przemiłym, ale jednocześnie smutnym spotkaniem Tony'ego Starka z dorosłą wersją jego córki, Morgan (w tej roli Katherine Langford).

Niestety twórcy stwierdzili, że scena była zbyt skomplikowana dla wielu członków widowni testowych. W filmiku od RDJ-a widzimy, że Tony po pstryknięciu przenosi się (podobnie jak Thanos w "Infinity War") do "stacji przejściowej". Początkowo jest bardzo zdziwiony całą sytuacją, aż w końcu zauważa stojącą dalej Morgan. Poniżej możecie ją zobaczyć:

Bracia Russo, czyli reżyserowie "Avengers: Endgame" stwierdzili, że Tony potrzebował pożegnania z córką, która dała mu "rozgrzeszenie" i pozwoliła na to, by odszedł. Wszystkim ten pomysł się podobał, jednak po reakcjach widowni stwierdzili, że wprowadzało to zbyt dużo zamieszania do ogromnego już filmu, dlatego postanowili z niej zrezygnować.

Wszyscy wypowiadali się w samych superlatywach na temat Kathrine Langford, a poniżej możecie zobaczyć usuniętą scenę rozmowy Tony'ego z Morgan, którą twórcy pokazali kilka miesięcy po premierze filmu:

Oglądaj

"Avengers: Endgame" zakończyło tzw. Infinity Saga w Marvel Cinematic Universe. W produkcji są już jednak kolejne filmy o superherosach, a najbliższym z nich jest wielokrotnie przekładana "Czarna Wdowa", która ma zadebiutować w lipcu 2021 roku.