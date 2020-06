"Waiting for the Barbarians" to ekranizacja książki, która w naszym kraju ukazała się pod tytułem "Czekając na barbarzyńców". Jej autorem jest laureat nagrody Nobla - J.M. Coetzee. W sieci ukazał się właśnie pierwszy zwiastun filmu. W obsadzie wielkie nazwiska!

Robert Pattinson i Johnny Depp w zwiastunie filmu "Waiting for the Barbarians"

Zwiastun filmu "Waiting for the Barbarians" prezentuje się następująco:

Głównym bohaterem jest tutaj namiestnik małej osady znajdującej się na granicy nienazwanego imperium. Mężczyzna wprost nie może się doczekać przejścia na emeryturę. Jego życie komplikuje się jednak po przybyciu niejakiego pułkownika Jolla, którego zadaniem jest zdanie raportu na temat działalności tak zwanych "barbarzyńców", a także stanu bezpieczeństwa granicy. Joll przeprowadza serię bezwzględnych, bestialskich przesłuchań. Główny bohater zaczyna wątpić w jego lojalność wobec imperium.

W rolach głównych wystąpili Mark Rylance, Johnny Depp i Robert Pattinson. Na ekranie towarzyszyć im będą między innymi: Greta Scacchi, David Dencik, Sam Reid, Harry Melling, Gana Bayarsaikhan i Bill Milner. Za reżyserię odpowiada Ciro Guerra, zaś scenariusz napisał sam J.M. Coetzee.

"Waiting for the Barbarians" zadebiutuje na VoD już 7 sierpnia 2020 roku.