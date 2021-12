Robert Pattinson inspirował się Kurtem Cobainem w "The Batman": "wygląda jak gwiazda rocka"

Reżyser i scenarzysta filmu "The Batman" Matt Reeves wyjaśnił, że Robert Pattinson zainspirował się Kurtem Cobainem z Nirvany podczas kręcenia wspomnianego filmu. Artysta niedawno udzielił wywiadu magazynowi Empire, mówiąc, że sam słuchał Nirvany podczas pisania, co podsunęło mu pewien pomysł.

Jak wyjaśnił:

Kiedy piszę, to słucham muzyki. Podczas tworzenia pierwszego aktu, słuchałem na zapętleniu "Something in the Way" Nirvany. Wtedy przyszedł mi do głowy pomysł, żeby zrobić z Bruce'a Wayne'a nie playboya, tylko kogoś, kto przeżył tragedię i stał się odludkiem.