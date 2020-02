Robert Pattinson jako Batman na pierwszym zakulisowym materiale z planu [WIDEO]

Na tę chwilę czekali wszyscy - zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy obsadzenia Roberta Pattinsona w roli Bruce'a Wayne'a/Batmana. Twórcy filmu "The Batman" w końcu podzielili się pierwszym materiałem z planu, prezentującym jak aktor wygląda w kostiumie Mroczengo Rycerza.

"The Batman" - Robert Pattinson jako Mroczny Rycerz

Portal IGN udostępnił oficjalne niespełna minutowe wideo, pochodzące z próbnych zdjęć z nadchodzącego filmu w reżyserii Matta Reevesa. Pattinson ma na sobie zbroję i maskę obrońcy Gotham. To historyczna chwila - po raz pierwszy fani Batmana mogą zobaczyć, jak będzie prezentować się jego najnowsze wcielenie.

Nagraniu towarzyszy dramatyczna powolna muzyka, która rozwija się wraz ze zbliżającym się w stronę kamery Pattinsonem. Twórcy filmu nie pokazali aktora w całej okazałości, ale możemy przyjrzeć się górnej części nowego kostiumu Batmana. Tym razem zbroja będzie trochę różnić się od tego, jak była ukazywana w dotychczasowych filmach. Strój przypomina uniformy z gier o Mrocznym Rycerzu i ma w sobie wiele elementów opancerzenia taktycznego, używanych przez rozmaite służby specjalne. Wielu fanów twierdzi też, że nowy Batman do złudzenia przypomina serialowego Daredevila.

Twarz Pattinsona w masce Batmana prezentuje się bardzo dobrze, chociaż fanom nie było dane zobaczyć jakiej długości będą "uszy" nowego wcielenia Mrocznego Rycerza. Największe kontrowersje wzbudzi zapewne słynne logo na klatce piersiowej. Tym razem zostało potraktowane bardzo symbolicznie, ponieważ nietoperz nie ma zarysowanej głowy. Widzimy jedynie kształt skrzydeł. Nie wykluczone jednak, że symbol nie jest jeszcze w pełni gotowy i to jak wygląda naprawdę, zobaczymy dopiero w kolejnych materiałach z planu filmu "The Batman".

"The Batman" - kiedy premiera filmu?

Pattinson jako Batman robi wrażenie. Prezentuje się nadzwyczaj dobrze i sceptycznie podchodzący do castingu Reevesa fani Mrocznego Rycerza mogą poczuć się niepewnie. Z drugiej strony należy pamiętać, że dostaliśmy jedynie ułamek kostiumu herosa DC, więc na ostateczny osąd musimy jeszcze poczekać. W filmie "The Batman" oprócz Pattinsona wystąpią również Jeffrey Wright (komisarz Gordon), Zoe Kravitz (Selina Kyle/Catwoman), Paul Dano (Riddler), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Colin Farrell (Penguin) oraz John Turturro (Carmine Falcone). Produkcja Warner Bros. trafi do kin 25 czerwca 2021 roku.

