Robert Pattinson ma już plan na dwa kolejne filmy o Batmanie. Co na nas czeka?

Za kilka miesięcy w kinach pojawi się film "The Batman", w którym główną rolę zagra Robert Pattinson. Gwiazdor zdradził w niedawnym wywiadzie, że ma już plany na kolejne odsłony serii.

Robert Pattinson ma już plan na kolejne części serii

Chociaż "The Batman" jeszcze nie zadebiutował, to reżyser/scenarzysta Matt Reeves już jakiś czas temu wyjawił, że chciałby zrealizować całą trylogię o Zamaskowanym Krzyżowcu - temu mają towarzyszyć też rozmaite seriale na HBO Max (jak "Gotham PD" i "Penguin"). Wygląda na to, że zainteresowany długoterminową współpracą jest również Robert Pattinson.

Gwiazdor serii niedawno porozmawiał z magazynem Empire. W trakcie dyskusji wyjawił, że "marzy o tym, by spędzić więcej czasu z Mrocznym Rycerzem", a także ma już plany na przyszłość:

Mam już w głowię mapę, która przedstawia, gdzie moim zdaniem psychologia Bruce'a podąży w dwóch kolejnych filmach.

Na temat produkcji w tym samym artykule zabrał głos również producent Dylan Clark, który zasugerował, że to ma być początek większej historii:

Jako pierwszy solowy film o Batmanie w trakcie ostatnich 10 lat, mamy nadzieję, że zbudujemy fundamenty i będziemy mogli opowiadać kolejne historie w tym świecie.

W filmie "The Batman" oprócz Roberta Pattinsona pojawią się m.in. Colin Farrell jako Pingwin, Paul Dano jako Człowiek-Zagadka, Zoe Kravitz jako Kobieta-Kot, John Turturro jako Carmine Falcone, Peter Sarsgaard jako Gil Colson, Jayme Lawson jako Bella Real, Barry Keoghan jako funkcjonariusz Stanley Merkel, Andy Serkis jako Alfred Pennyworth i Jeffrey Wright jako komisarz Jim Gordon.

Film "The Batman" ma zadebiutować w kinach już 4 marca 2022 roku.