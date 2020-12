Robert Pattinson nie wytrzymuje pracy na planie "The Batman": "jest wyczerpany"

The Batman - Robert Pattinson jest niezadowolony z pracy nad filmem?

Jak podaje gazeta The Sun, proces zdjęć do "The Batman" okazał się wyjątkowo wyczerpujący dla Roberta Pattinsona. Wszystko jest spowodowane perfekcjonizmem reżysera Matta Reevesa - portal donosi, że aktor potrafi powtarzać jedną scenę ponad 50 razy, a przez ciężki i niewygodny strój Batmana, co wyczerpuje siły nie tylko aktora, ale również całej załogi filmowej.

Jak czytamy:

Nagrania były wyczerpujące, zwłaszcza dla Roberta, ponieważ Matt jest takim perfekcjonistą. Cały czas chce powtarzać sceny i skupia się na najmniejszych detalach. Czasami można mieć wrażenie, że nie wie, kiedy powiedzieć dość.

Dodali również, że chociaż Reeves ma na koncie kilka wysokobudżetowych produkcji (jak chociażby świetne dwie odsłony "Planety Małp"), to jest to jego pierwszy film na taką skalę. Według The Sun, reżyser odczuwa presję:

Matt pracował już nad blockbusterami, ale to jest zupełnie nowy poziom. Batman jest najpopularniejszym komiksowym bohaterem wszech czasów, a kiedy film doczeka się premiery, to będzie to pierwsza solowa odsłona jego przygód od 10 lat. Warner Bros. nie może sobie pozwolić na to, by ludzie byli rozczarowani, podczas gdy oni dają mu budżet wynoszący 90 milionów funtów (z drugiej strony nie jest to AŻ TAK ogromny budżet - przyp. red.). Nikt nie zaprzecza, że Matt czuje presję.

Jeśli pewnie pamiętacie, Pattinson po zakończeniu pracy nad swoją poprzednią franczyzą filmową, czyli "Zmierzchem", wziął prawie 10 letnią przerwę od grania w wysokobudżetowych produkcjach - ostatnio widzieliśmy go w "Tenecie", a według legend rolę Batmana otrzymał właśnie na planie filmu Nolana.

Cóż, miejmy nadzieję, że efekt końcowy i sukces artystyczno-komercyjny osłodzi te trudności wszystkim zaangażowanym. My o poziomie "The Batmana" się przekonamy 4 marca 2022 roku.