Robert Pattinson obalił niesamowitą teorię na temat filmu "Tenet"

Już za kilka miesięcy do kin trafi najnowszy film Christophera Nolana pod tytułem "Tenet". Po krótkim romansie z kinem historycznym reżyser powrócił do science fiction. Tak przynajmniej wynika ze zwiastuna nadchodzącej produkcji. Fani twórczości filmowca od miesięcy zachodzą w głowę, o czym jest ten tytuł. Jeden z gwiazdorów "Teneta" postanowił uchylić rąbka tajemnicy.

"Tenet" - Robert Pattinson obali teorię fanów

W grudniu 2019 roku zadebiutował trailer, który nie zdradził zbyt wiele na temat filmu. Wiadomo, że kluczową rolę odgrywa w nim manipulacja czasem.

Z tego powodu wiele osób założyło, że film będzie kolejną wariacją na temat podróży w czasie. Robert Pattinson, który towarzyszy na ekranie Johnowi Davidowi Washingtonowi, w rozmowie z GQ obalił te domysły. Opowiedział o bohaterze, w którego się wciela.

" Nie jest podróżnikiem w czasie. Właściwie w filmie nie ma podróży w czasie. To w sumie jedyne, co mogę powiedzieć. "

To dość ciekawe stwierdzenie, bo w zwiastunie widzimy wiele scen, sugerujących, że bohaterowie cofają się w czasie. O czym w takim razie jest "Tenet"? Pattinson w rozmowie z GQ miał spory problem z opisaniem, o co chodzi w produkcji Nolana, by nie zdradzać za bardzo fabuły i nie psuć zabawy widzom.

Nazwał jednak film "szalonym" i zwrócił uwagę na rozmach produkcji. Aktor opowiedział między innymi o ogromnych scenach, które kręcono w kilku krajach świata.

"Tenet" - kiedy premiera?

Oprócz Washingtona i Pattinsona w filmie Nolana wystąpili między innymi Elizabeth Debicki, Michael Caine, Kenneth Branagh, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson oraz Martin Donovan. Twórcy mają nadzieję, że pandemia koronawirusa nie wpłynie na datę premiery "Teneta". Według pierwotnych ustaleń film ma trafić na ekrany kin 17 lipca 2020 roku.

