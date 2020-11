Robert Pattinson opowiedział o procesie tworzenia Batmana: "bycie g*wniarzem to wstrętne uczucie"

Kiedy ogłoszono, że Robert Pattinson będzie nowym Batmanem, to zdania były podzielone. Niektóre osoby były zachwycone, ponieważ widziały aktora w wielu filmach po "Zmierzchu", inni zaś byli wściekli... bo widzieli go tylko w "Zmierzchu". Pierwszy zwiastun raczej rozwiał wszelkie wątpliwości, a aktor na temat trudnego procesu kreacji Bruce'a Wayne'a i Batmana wypowiedział się w Vanity Fair France.

Pattinson wyjaśnił, że proces jest o dziwo dużo bardziej angażujący, niż mniejsze filmy. Porównał pracę nad "Batmanem" do "Tenet", czyli najnowszego filmu Christophera Nolana:

Przy "Batmanie" używam rzeczy kruchych w porównaniu do tego, jak ważny jest ten projekt. Używam rozmów z przyjaciółmi, zarodków pomysłów i moich snów. To jest ta bardziej tajemnicza i wrażliwa część bycia aktorem przy takim projekcie... Przy "Batmanie", czy "Tenecie" masz ogromną grupę ludzi na planie i kiedy mówią "okej Robert... akcja!", to muszę o nich zapomnieć i walczyć ze swoimi myślami i demonami. "

Pattinson kontynuował wywód, zdradzając jakie są negatywne uczucia, które towarzyszą pracy przy tak dużym projekcie:

Gwiazdor "Zmierzchu" jest kolejnym ze świetnych aktorów, którzy na przestrzeni lat wcielali się w ikoniczną postać z komiksów DC. Robert Pattinson wyjaśnił, jakie były największe wyzwania w kreacji bohatera:

"

Patrzę na postać i na to, co muszę z nią zrobić, w jaki sposób dodam elementy niuansu do tej pustej muszli, jak sprawię, że będzie skomplikowana do granic możliwości. Batman to jest rola, w której muszę się nauczyć grania kogoś niejasnego. Nie ma możliwości, żeby zinterpretować go tylko w jeden sposób. To jest piękne, bo to jakby ta postać była cały czas w dwóch różnych stanach emocjonalnych. "