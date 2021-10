Robert Pattinson prezentuje głos Batmana w nowej zapowiedzi filmu DC

The Batman - oto głos Mrocznego rycerza od Roberta Pattinsona

Już 16 października 2021 roku zadebiutuje nowy zwiastun filmu "The Batman", a z tej okazji reżyser Matt Reeves postanowił podzielić się nowym kadrem ze swojego dzieła. To prezentuje nam Batmana na tle zachodzącego (albo wschodzącego) słońca, czujnie pilnującego Gotham City.

Zdjęcie prezentuje się następująco:

Natomiast oficjalne konto filmu "The Batman" na Twitterze przedstawiło nam krótką próbkę głosu Roberta Pattinsona jako Batmana. Ten przestrzega nas, że Bat-sygnał "nie jest tylko sygnałem - to też przestroga". W ciągu doby to krótkie wideo zebrało prawie 100 tysięcy like'ów i ponad 3 miliony wyświetleń. To chyba dobry prognostyk na przyszłość:

W obsadzie filmu znaleźli się: Robert Pattinson, Andy Serkis, Colin Farrell, Zoë Kravitz, Peter Sarsgaard, Jeffrey Wright, John Turturro, Paul Dano i Jayme Lawson. Reżyserem jest Matt Reeves, a "The Batman" zadebiutuje w kinach 4 marca 2022 roku.