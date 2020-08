Robert Pattinson próbował okłamać Christophera Nolana. W jakiej sprawie?

Jak podaje The Irish Times, Robert Pattinson podczas kręcenia filmu „Tenet” chciał udać się na kolejny etap castingu do filmu „The Batman” Matta Reevesa. Nie wiedział jednak, jak powiedzieć o tym Christopherowi Nolanowi, słynnemu brytyjskiemu reżyserowi, który kilka lat temu sam stworzył przecież trylogię Mrocznego Rycerza. Pattinson postanowił więc skłamać. Sęk tkwi w tym, że jego kłamstwo od razu wyszło na jaw.

Robert Pattinson w rozmowie z dziennikarzem The Irish Times zdradził, że:

„To zabawne, bo Chris jest bardzo tajemniczy, jeśli chodzi o jego filmy. A ja musiałem dochować sekretu, jeśli chodzi o rzeczy związane z Batmanem. Musiałem więc okłamać Chrisa, kiedy miałem udać się na test ekranowy do filmu. Powiedziałem mu więc, że mam „pilne sprawy rodzinne”. Gdy tylko użyłem tego sformułowania, on odrzekł: „Idziesz na przesłuchanie do „Batmana”, prawda?”. "