Robert Pattinson uważa, że jego Batmana nikt nie lubi, a Gotham się go boi

Każda nowa wersja Batmana niesie ze sobą sporo interesujących szczegółów. Batman Bena Afflecka był miejską legendą, w którą sporo osób nie wierzyło, a Mroczny Rycerz Bale'a stał się ikoną walki z przestępczością. Zamaskowany Krzyżowiec Pattinsona jest natomiast czymś, czego Gotham się boi.

Gwiazdor filmu "The Batman" porozmawiał niedawno z GQ na temat nadchodzącej produkcji. Aktor zdradził, że sytuacja w Gotham stała się gorsza, od kiedy Batman pojawił się na ulicach miasta. Temat eskalacji konfliktu między kryminalistami, a Zamaskowanym Krzyżowcem został świetnie przedstawiony w "Mrocznym rycerzu" Christophera Nolana. Tym razem twórcy skupiają się jednak na perspektywie przeciętnych mieszkańców Gotham.

Według aktora, ci nie są szczęśliwi, że teraz po ulicach kręcą się nie tylko kryminaliści, ale też uzbrojeni po zęby szaleńcy w przebraniu nietoperza:

Znalazłem bardzo interesujący wątek w naszym filmie. On nie ma persony playboya, jego Bruce jest dziwakiem, jego Batman jest dziwakiem. Moim zdaniem on ma bardziej nihilistyczne podejście do tej sprawy. Normalnie w innych filmach, Bruce spędza lata na treningu, a potem wraca do Gotham i wierzy w to, że jest w stanie coś zmienić. Ale tutaj implikujemy, że przeszedł już załamanie nerwowe. Wszystko, co robi, nie ma za bardzo sensu. Pracuje od dwóch lat, a statystyki nadal idą w górę. Dla Gotham on jest kolejnym powodem, dla którego w mieście jest tak ch*jowo. Mamy scenę w tym filmie, gdzie Batman spuszcza wszystkim lanie, a koleś, którego ratuje wcale się nie cieszy. Dla niego to jest jeszcze gorsze! Z jednej strony atakują ich rabusie, a z drugiej przyłazi jakiś potwór, który spuszcza wszystkim wp*erdol. Nie ma bladego pojęcia, że Batman go ratuje. Dla niego to po prostu jakiś wilkołak, czy inny potwór.