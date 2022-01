Robert Pattinson zagra główną rolę w nowym filmie twórcy "Parasite". O czym opowie produkcja?

Po prawie dwóch latach od premiery filmu "Parasite'", reżyser Bong Joon Ho znalazł w końcu następny projekt godny zrealizowania. Co wiemy na temat jego nowej produkcji?

Robert Pattinson zagra w nowym filmie twórcy Parasite

Przede wszystkim ma mieć do dyspozycji znanego aktora, Roberta Pattinsona. Jak podaje Deadline, Bong jest w trakcie rozmów dotyczących napisania i wyreżyserowania filmu na podstawie nadchodzącej książki "Mickey7" autorstwa Edwarda Ashtona. Pattinson ma natomiast zagrać główną rolę. Bong ma być również producentem tego filmu, a dystrybutorem zostanie Warner Bros.

Książka ma zadebiutować w pierwszym kwartale 2022 roku. Chociaż film ma być adaptacją, to źródła bliskie projektowi zakładają, że reżyser znacznie zmieni historię. Wiemy na pewno, że głównym bohaterem jest tytułowy Mickey7. Ten jest tzw. Expandable, ludzkim pracownikiem, którego głównym zadaniem jest kolonizacja lodowej planety Nilfheim.

Mickey jest wysyłany na misje za trudne dla przeciętnego pracownika - często kończą się jego śmiercią. Jego świadomość jest wówczas przesyłana do kolejnego ciała, jednak nosi w sobie wszystkie wspomnienia. Po szóstej śmierci, Mickey w końcu zaczyna rozumieć, co tak naprawdę jest jego misją...

Tak jak wspomnieliśmy, Bong po sukcesie "Parasite" raczej nie spieszył się do podjęcia kolejnego projektu. Pod koniec 2021 roku Ashton przedstawił mu manuskrypt swojego nadchodzącego dzieła, które wzbudziło w reżyserze spore zainteresowanie. Bong zaczął spotykać się z wieloma aktorami jeszcze przed świętami, ale to Pattinson zrobił na nim największe wrażenie. Jeszcze przed końcem roku została mu wysłana oferta pracy i wygląda na to, że obaj panowie są zaangażowani w projekt na stałe.

Dla Bonga to będzie druga współpraca z Warner Bros. w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy - chwilę po premierze "Parasite" reżyser postanowił stworzyć serialową adaptację filmu na potrzeby HBO, której będzie producentem wykonawczym (wraz z Adamem McKayem).

Warner jest też bardzo lojalny wobec Pattinsona - to pierwszy film, który aktor zobowiązał się zrobić po zakończeniu produkcji "The Batman" (ten również powstał dla Warnera). Wspomniany film o Mrocznym Rycerzu zobaczymy w kinach 4 marca 2022 roku.