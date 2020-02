"The Batman" - Bruce Wayne jest atakowany przez gang z Gotham na zdjęciach z planu

Lwia część działalności Batmana polega na eliminacji podwładnych Jokera, Pingwina, czy Two-Face'a. Właśnie tych przeciętnych kryminalistów możemy zobaczyć na nowych zdjęciach z planu filmu "The Batman" w reżyserii Matta Reevesa. Co ciekawe, wygląda na to, że wejdą za skórę Bruce'owi Wayne'owi - na zdjęciach z planu widzimy bowiem, jak kopią i nagrywają fikcyjnego miliardera z Gotham.

Batman - nowe zdjęcia z planu

Według Daily Mail, widoczny na zdjęciach mężczyzna jest dublerem Pattinsona. Na kolejnych fotosach możemy zobaczyć próbę ucieczki, a następnie konfrontację z bandą chuliganów. Ci przewracają Wayne'a na ziemię i zaczynają go kopać, nagrywając całe zdarzenie swoimi telefonami. Niestety, zdjęcia są dostępne tylko na stronie Daily Mail, którą znajdziecie tutaj.

Niestety, nie wiemy, kim są postaci widoczne na zdjęciach. Ich charakterystyczny makijaż przypomina nieco corpsepaint znany ze sstylistyki deathmetalowych zespołów. Tego raczej nie widzieliśmy w komiksach, więc trudno określić ich przynależność do któregoś ze złoczyńców. Zawsze istnieje możliwość, że to po prostu zwyczajna zgraja kryminalistów, którzy chcą kogoś pobić i pomęczyć.

Wszystkiego dowiemy się, kiedy film "The Batman" zadebiutuje w kinach w czerwcu 2021 roku.