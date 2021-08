Rola Amber Heard w "Aquamanie 2" nigdy nie była zagrożona. Producenci nie brali pod uwagę słów fanów

Aquaman 2 - rola Amber Heard nie była nigdy zagrożona

Niedawno producent filmów DC Comics Peter Safran był gościem programu Hero Nation od Deadline. Współtwórcę obrazów z Warner Bros. wypytano o sprawę Amber Heard - jeszcze kilka miesięcy temu w social mediach głośno było o potencjalnym wyrzuceniu aktorki z produkcji. Wszystko przez jej głośny konflikt prawny z Johnnym Deppem.

Safran stwierdził jasno, że nie miało to absolutnie żadnego wpływu na producentów i twórców "Aquamana 2":

Nie sądzę, żebyśmy kiedykolwiek mieli zareagować na presję ze strony fanów. Trzeba robić wszystko dla dobra filmu. Jeśli wraca James Wan, jeśli wraca Jason Momoa, to powinna i wrócić Amber Heard. Tylko tyle i aż tyle.

Safran dodał, że chociaż studio zdawało sobie sprawę z tego, co fani pisali na Twitterze, to nie chcieli reagować z ich powodu:

Oczywiście wiedzieliśmy doskonale, co się dzieje na Twitterze. Ale nie trzeba wcale na to reagować, czy traktować tego na poważnie, czy rzucać wszystko, żeby ich uspokoić. Chodzi tylko i wyłącznie o dobro filmu, więc kierowaliśmy się w tym podczas podejmowania decyzji.

Pod koniec czerwca 2021 roku ruszyła produkcja "Aquaman and the Lost Kingdom". Informację potwierdził w mediach społecznościowych James Wan. To oczywiście sprawiło, że w sieci ponownie znalazły się głosy przeciwko Amber Heard. Jednak w imię powiedzenia "psy szczekają, a karawana jedzie dalej", Wan, Heard i Momoa ciężko pracują nad kontynuacją hitu DC Films.

Film "Aquaman and the Lost Kingdom" zadebiutuje w kinach w grudniu 2022 roku.