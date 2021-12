Brat Chadwicka Bosemana twierdzi, że aktor chciałby, aby rola Black Panthera trafiła do kogoś innego

Niedawno portal TMZ przeprowadził wywiad z bratem zmarłego aktora, Derrickiem Bosemanem. Według portalu (który nie podał pełnych cytatów, ani nie przedstawił żadnego wideo, więc warto podejść do tych rewelacji z dystansem), mężczyzna wyjaśnił, że i jego zdaniem i zdaniem Chadwicka, rola powinna trafić do innego aktora.

Derrick Boseman podkreślił, że obaj mieli podobne podejście do tej sprawy - jak czytamy w raporcie TMZ: "Boseman twierdzi, że jego brat miałby takie same podejście - Chadwick zawsze twierdził, że T'Challa był czymś więcej, niż jego postacią. Był swojego rodzaju legendą, czy ikoną".

Marvel kilkukrotnie zmieniał już aktorów w swoich filmach - Terrence'a Howarda w roli Jamesa Rhodesa/War Machine'a zastąpił Don Cheadle, a Mark Ruffalo od lat wciela się w Hulka, chociaż w pierwszym filmie zagrał go Edward Norton. Zawsze jednak powodem był brak zainteresowania ze strony aktorów, czy problem z kontraktami, a nie śmierć gwiazdora.

Zresztą jeszcze w listopadzie 2021 roku producent Nate Moore z Marvel Studios wyjaśnił w rozmowie z Ringer-Verse, że T'Challa nie pojawi w "głównym" uniwersum Marvela:

Nie zamierzam wam ściemniać. Powiem szczerze - nie zobaczycie T'Challi w MCU 616 (główny świat Marvela). Nie moglibyśmy tego zrobić. Kiedy straciliśmy Chadwicka, to mieliśmy rozmowę na ten temat z Ryanem Cooglerem. To była szybka rozmowa. To nie były tygodnie dyskutowania, to były minuty. Szybko stwierdziliśmy, że idziemy z serią do przodu, ale bez tego bohatera, bo Chadwick Boseman na zawsze będzie już powiązany z T'Challą.