Roman Polański tworzy nowy film. Jedną z ról zagra aktor, który "nie wstydzi się Rosji"

O filmie "The Palace" pierwsze informacje pojawiły się już jakiś czas temu - chociażby dlatego, że to będzie nowy film Romana Polańskiego. Teraz okazało się, że do obsady dołączył rosyjski aktor Wiktor Dobronrawow, który niedawno podzielił się prorosyjskimi komentarzami w mediach.

The Palace - nowy film Polańskiego

Jak podaje Variety, w produkcji "The Palace" u boku Mickeya Rourke'a i Johna Cleese'a wystąpi Wiktor Dobronrawow. Wiemy na razie, że w Szwajcarii trwają obecnie zdjęcia do nowego filmu Romana Polańskiego.

Sama postać Polańskiego od wielu lat wzbudza spore kontrowersje, więc niedziwne, iż film miał problemy z finansowaniem - teraz twórcy zatrudnili w obsadzie aktora, o którym było niedawno głośno. Dobronrawow po ataku Rosji na Ukrainę został zapytany w jednym z wywiadów, jak odbiera tę sytuację i czy spotkał się z rusofobią:

Nie wstydzę się tego, że jestem Rosjaninem. Teraz jestem dumny. To wszystko w końcu minie. Powinniśmy być bardziej życzliwi. Niesprawiedliwość boli w środku. Dlaczego miałbym mieć jakiś punkt widzenia na tę sprawę? Ja, człowiek, który nie zajmuje się polityką i chce tylko żyć. Dlaczego wielki dyrygent ma dokonywać oceny, dlaczego koncerty mają być odwoływane?

Teoretycznie aktor nie ma obowiązku potępić jawnie działań Putina, ani bestialskiego ataku na Ukrainę. Próbował jednak tłumaczyć swoją ojczyznę, mówiąc, że "Rosjanie są odrębnym narodem, co jest trudne do zrozumienia dla innych krajów". Oczywiście Dobronrawow w żadnym z wywiadów nie wspiera Putina, ale jego słowa i tak wywołały spore zamieszanie.

Polański jakiś czas temu stał się persona non grata we francuskiej branży filmowej z powodu protestów związanych z uhonorowaniem "Oficera i szpiega" kilkoma Cezarami i wydźwięku samej produkcji. Od tamtego czasu francuscy producenci odmówili finansowania "The Palace".

Nie jest to koniec problemów produkcji, bo jak wspominaliśmy więcej, to zamieszanie sprawia, że jest spora szansa na to, że tytuł nie zostanie kupiony przez wielu światowych dystrybutorów, a to oznacza, że nie trafi na ekrany kin.

Scenariusz "The Palace" stworzyli Polański oraz słynny polski filmowiec Jerzy Skolimowski. Oprócz Dobronrawowa rolach głównych wystąpią Oliver Masucci, Fanny Ardant, Mickey Rourke, John Cleese, Joaquim de Almeida oraz Barbareschii.