Rozpoczął się wyścig po Oscary 2021! Który film zgłoszono jako pierwszy?

93. ceremonia rozdania Oscarów będzie inna niż poprzednie. Pandemia koronawirusa wywróciła branżę filmową do góry nogami, czego świadectwem będzie sezon nagród przyznawanych za 2020 rok. Choć Oscary 2021 odbędą się z kilkumiesięcznym opóźnieniem, dystrybutorzy szykują się już do wyścigu po statuetki.

Oscary 2021 - ruszył wyścig po statuetki

Pierwszym studiem, które rozesłało do członków Akademii kopie swojego filmu, jest A24. Oficjalnie zatem możemy ogłosić, że walka o nominacje właśnie się rozpoczęła. Zgłoszonym filmem jest "First Cow" - historia utalentowanego kucharza, który wyrusza na zachód i przyłącza się do grupy traperów. Z czasem nawiązuje przyjaźń z chińskim imigrantem, z którym zakłada wspólny biznes.

Produkcja zadebiutowała na ubiegłorocznym festiwalu Telluride i zdążyła wejść do dystrybucji przed wybuchem pandemii. Obecnie dostępna jest na VoD.

Pierwotnie 93. ceremonia rozdania Oscarów miała odbyć się 28 lutego 2021 roku. Przełożono ją jednak o kilka miesięcy i (zgodnie z obecnym planem) wręczenie statuetek będzie miało miejsce 25 kwietnia 2021 roku.