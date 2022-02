Russell Crowe dołączył do obsady "Kravena Łowcy", spin-offu Spider-Mana

Niedługo mają ruszyć zdjęcia do filmu "Kraven Łowca" ze stajni Marvel Comics i Sony Pictures. Do obsady produkcji dołączył Russel Crowe. W kogo wcieli się legendarny aktor?

Kraven Łowca - do obsady filmu dołączył Russell Crowe

Russell Crowe dołączył do obsady nadchodzącego filmu Sony "Kraven Łowca", który będzie rozgrywał się w świecie "Venoma" i "Morbiusa". Niestety, na razie nie dowiedzieliśmy się, w kogo wcieli się legendarny aktor. Wiemy natomiast, że główną rolę zagra Aaron Taylor-Johnson ("Godzilla", "Avengers: Age of Ultron"), natomiast reżyserem będzie J.C. Chandor, a scenarzystą Matt Holloway.

Kraven to jedna z najbardziej ikonicznych i znanych postaci Marvela. To złoczyńca/antybohater, który na swojej drodze mierzył się z Venomem i Black Pantherem, ale najbardziej znany jest jego konflikt ze Spider-Manem. Film o Łowcy ma zadebiutować w kinach już 13 stycznia 2023 roku. Russella Crowe zobaczymy natomiast w "Thorze: Love and Thunder", który zadebiutuje jeszcze w 2022 roku. Aktor wcieli się w Zeusa.

Producentami filmu są Avi Arad oraz Matt Tolmach, natomiast scenariusz przygotują Art Marcum, Matt Holloway i Richard Wenk. Niestety szczegółów fabuły na razie nie znamy.

Deadline podzielił się również ciekawą historią związaną z obsadzeniem Taylora-Johnsona w tej roli. Producenci filmu pracują obecnie z aktorem przy filmie "Bullet Train" i po obejrzeniu kilku fragmentów z nim w roli głównej, byli pod ogromnym wrażeniem.

Taylor-Johnson wciela się w jedną z głównych ról, a jego sceny z Bradem Pittem były niezwykle imponujące, przez co producenci od razu poprosili aktora o skontaktowanie się z J.C. Chandorem.

Proces negocjacji był krótki, panowie szybko się polubili, a efekt końcowy ich współpracy zobaczymy w styczniu 2023 roku, kiedy to "Kraven Łowca" zadebiutuje w kinach.